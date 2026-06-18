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YÖK'ten Sakarya Üniversitesi'ne "Spor Dostu Kampüs" ödülü

YÖK'ten Sakarya Üniversitesi'ne 'Spor Dostu Kampüs' ödülü
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Sakarya Üniversitesi, YÖK tarafından yürütülen proje kapsamında 30 üniversite arasında 7. sırada yer alarak 'Spor Dostu Kampüs' unvanını kazandı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından öğrencileri spor ve fiziksel aktiviteye teşvik etmek amacıyla yürütülen proje kapsamında "Spor Dostu Kampüs" unvanını almaya hak kazandı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde düzenlenen törende, 45 farklı kriter üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlenen 30 üniversite arasında Sakarya Üniversitesi 7. sırada yer aldı.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, düzenlenen törene katılarak "Spor Dostu Kampüs" belgesini YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan teslim aldı. Tören kapsamında konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, kampüslerin öğrencilerin zihinsel, fiziksel ve sosyal gelişimlerini destekleyen yaşam alanları olması gerektiğini ifade etti.

"Öğrencilerimizi hayatın her alanına hazırlıyoruz"

Değerlendirme sürecine ilişkin konuşan ve üniversiteli öğrencileri hayatın her alanına hazırladıklarını belirten SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, "Öğrencilerimizi ders dışı zamanlarda sosyal, kültürel ve sportif açıdan desteklemeye büyük önem veriyor, onları yalnızca akademik başarıya değil, hayatın her alanına hazırlıyoruz. Bu başarı, öğrencilerimizin, idari personelimizin ve akademik kadromuzun ortak emeğinin bir sonucudur. Sakarya Üniversitesi, ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda her alanda öncü olmaya devam edecektir" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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