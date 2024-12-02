Sakarya'da Vatandaşlar Kış İçin Nostaljik Sobalara Yöneliyor

Sakarya'da kış aylarına girilmesiyle eskiye özlem duyan vatandaşlar soba satıcılarının yolunu tuttu. Fiyatları 3 bin ile 25 bin lira arasında değişen sobalarda en çok tercih edilen ise kuzine cinsi soba oldu.

Sakarya'da kış aylarına girilmesiyle doğalgazlı evlerde oturan bazı vatandaşlar, nostaljik bir atmosfer oluşturmak için soba satıcılarının yolunu tuttu. Fiyatları 3 bin ile 25 bin lira arasında değişen sobalarda en çok tercih edilen ise kuzine cinsi soba oldu.

"Nostaljik bir ortam oluşturduğu için tercih ediliyor"

Esnaf İsmet Kurteş, soba satışlarının bu yıl memnun edici olduğunu belirterek, "Soba almaya gelen vatandaşlarımızın sayısı fazla. Taleplerde geçen seneye göre artış var. Eskiye özlem duyan vatandaşlarımız tarafından nostaljik bir ortam oluşturduğu için tercih ediliyor. Doğalgaz sobaya göre maliyeti daha ucuz ancak son zamanlarda pelet soba dediğimiz yeni çıkan bir soba türüne vatandaşlar tarafından ilgi arttı. İnsanlar bu sobalardan alıp balkonuna kuruyorlar" dedi.

"İnsanlar daha çok kuzine sobayı tercih ediyor"

Fiyatlardaki zam oranının geçen seneye göre aynı olduğunu kaydeden Kurteş, "Soba fiyatları 3 bin TL'den başlayıp 25 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Fiyatlar geçen seneye göre hemen hemen aynı. Geçen sene 3 bin TL'den sattığımız bir sobayı bu sene 4 bin TL'den satıyoruz. İnsanlar daha çok kuzine sobayı tercih ediyor. Sobanın kuzinesinde yemek yapabildiği için vatandaşlar diğer sobalara göre daha çok ona ilgi gösteriyor" diye konuştu.

"Balkonumuzda sobamızı kurup nostalji yaşıyoruz"

Soba kullanımının ev içinde oluşturduğu atmosfere değinen Neşet Türkyılmaz ise, "Biz kullanımı daha kolay olan gazlı sistemli evlerde yaşamamıza rağmen evimizde soba kullanıyoruz. Balkonumuzda sobamızı kurup nostalji yaşıyoruz" şeklinde konuştu. - SAKARYA