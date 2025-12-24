Haberler

Havalar soğudu, aktarlara ilgi arttı

Güncelleme:
Sakarya'da soğuk havaların etkisiyle hastalıklardan korunmak isteyen vatandaşlar, bal, propolis ve bitki çaylarına yöneldi. Aktarlar, bitkisel ürünlerin hasta olmadan önce düzenli olarak kullanılması gerektiğini belirtiyor. Fiyatların geçen seneye göre iki katına çıktığı ifade ediliyor.

Sakarya'da soğuk havaların etkisiyle hastalıklardan korunmak isteyen vatandaşlar aktarlara yöneldi. Bal, propolis ve bitki çaylarına olan ilginin arttığı sektörde işletmeciler, bitkisel ürünlerin tedavi edici değil, önleyici olarak hasta olmadan önce düzenli kullanılması gerektiği uyarısında bulunuyor.

Hastalıkların arttığı kış döneminde vatandaşlar en çok bal, propolis, ıhlamur ve çeşitli bitki çaylarını tercih ediyor. Adapazarı ilçesinde aktarlık yapan Nil Ansari, bitkisel ürünlerin ilaç gibi anlık etki göstermediğini, bu nedenle hastalık öncesinde düzenli kullanılmasının önemini vurguladı.

"Ürünler hasta olmadan önce kullanılmalı"

Bağışıklığı düşük olanlara arı sütü, polen ve propolis gibi ürünleri tavsiye ettiklerini belirten, "İnsanlar, çoğunlukla vitamin eksikliği ya da bağışıklık düşüklüğü sebebiyle hasta oluyor. Bitkisel ürünler ilaç gibi değildir. Hemen etki etmez, düzenli kullanılması gerekiyor. Düzenli kullanımda mutlaka faydasını görüyorlar. Biz bu ürünleri hasta olmadan önce, bağışıklık güçlendirilmesi için tavsiye ediyoruz ama vatandaşlar çoğunlukla hasta olduktan sonra geliyorlar maalesef" dedi.

Romatizma için kuyruk yağı tavsiyesi

Ansari, ürün kullanımında yaş faktörünün de önemli olduğunu ifade ederek, "Çocuklara miktar olarak daha az, büyüklere ise daha yüksek tavsiye ediyoruz. Çocuklar küçük olduklarından dolayı miktar çok önemli. Bunu her seferinde müşterilerimize özenle söylüyoruz. Çocuklar çoğunlukla kışın grip oldukları için kış çayları veya pekmez tarzı karışımlar tavsiye ediyoruz. Büyüklerimizde romatizma gibi hastalıklar yaşadıkları için, eklemlere iyi gelmesi maksadıyla kuyruk yağlı kremler tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Hammadde maliyetlerindeki artışın etiketlere de yansıdığını kaydeden Ansari, fiyatlarla ilgili şunları söyledi:

"Fiyatlar geçen seneye göre çok değişiklik gösterdi. Hammaddeler yükseldi, fiyatlar iki katına çıktı. Ballarımız saf ve katkısız olduğu için yarım kilosu 500 TL, bir kilosu bin TL civarı. Polen 80 gramı 100 TL, propolis ise 280 ila 380 TL arasında. Kaliteden kaliteye değişiklik gösteriyor." - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
