Şahinbeyli öğrencilerden muhteşem tablolar Şahinbey Belediyesine bağlı Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu Spor ve Kültür Merkezi'nde minik öğrenciler kendi yaptıkları resimleri sergilediler.

Şahinbeyli öğrencilerden muhteşem tablolar

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesine bağlı Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu Spor ve Kültür Merkezi'nde minik öğrenciler kendi yaptıkları resimleri sergilediler.

Sosyal Tesislerinde ve Gençlik Merkezlerinde her yaştan vatandaş için çeşitli imkanlar sunan Şahinbey Belediyesi geleceğin ressamlarını yetiştiriyor. Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu Spor ve Kültür Merkezi'nde eğitim alan ilköğrenim ve ortaokul öğrencilerinden oluşan 30 kursiyer akrilik, karakalem, guaj, kuru ve sulu boya teknikleri ile yaptığı resimleri sergilediler.

Eğitimimiz ilkokuldan başlıyor

Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu Spor ve Kültür Merkezi öğretmenlerinden Özlem Yılmaz çeşitli yaş gruplarına eğitim verildiğini ifade ederek "Çocuk ve karma grubumuzla açtığımız sergimizde öğrencilerimizin resimlerini görmek beni oldukça mutlu etti. Eğitimimiz ilkokuldan başlıyor, ortaokul ve lise düzeyine kadar eğitim verdiğimiz öğrencilerimiz var. Bu sergimiz ilk ve ortaokul öğrencilerimizden oluşan kursiyerlerimizin sergisi. Bizlere bu imkanı sunan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.

Çocuklar hayallerini resme döküyor

Minik kursiyerlerin haftanın 5 günü eğitim aldığını ifade eden eğitmen Delal Ok, "Resim sergisinde resimlerini sergileyen çocuklarımız kadar heyecanlıyım. Çok güzel bir sergi oldu. Bu sergi için yaklaşık bir yıldır emek veriyoruz. Resimlerde çocuklarımız hayal dünyalarını yansıtıyorlar. Bu nedenle resim kursunun ayrı bir önemi olduğunu düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

Resim yapmayı çok seviyorum

Kursiyerlerden Ali Kerem Çekiç, herkesi resim kursuna eğitim almaya davet ederek, "Beşinci sınıfa gidiyorum resim sergisinde iki resimim sergileniyor. Resim yapmayı çok seviyorum. Çok güzel ve rahatlatıcı bir bölüm herkesi de resim kurslarına bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Çok güzel bir sergi

Resim sergisini gezen Yasemin Kirişçi öğrencilerin yaptığı resimleri başarılı bulduğunu ifade ederek, "Öncelikle Şahinbey Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Açtığı bu kurslarla çocuklar çok iyi eğitim alıp muhteşem resimler yapmışlar. Çocuklar hayal güçlerini canlandırarak resimlere yansıtmışlar. Harika bir sergi olmuş. Hepsinin emeğine sağlık" diye konuştu.