SAHA EXPO Fuarı’nda Savunma Sanayii Görüşmeleri Gerçekleşti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı-SAHA EXPO çerçevesinde bir dizi görüşme gerçekleştirdi

Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi "SAHA İstanbul" tarafından İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı SAHA EXPO başladı. Fuara 120'den fazla ülkeden 1478 firma, 178 yabancı alım heyeti, 25'i bakan düzeyinde olmak üzere 312 resmi heyet katılım sağladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün fuarda bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Görgün ilk olarak Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Agil Qurbanov, Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Namig Islamzade görüştü. Daha sonra Azerbaycan Kara Kuvvetleri Komutanı Hikmat Mirzayev, Romanya Ekonomi Bakanı Stefan-Radu Oprea, Romanya Milli Savunma Bakanı Angel Tilvar, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ve beraberindeki heyetlerle bir araya geldi.

Görüşmelere devam eden Görgün, Savunma Bakanı Mohammed bin Mubarek Fadel AL-Mazrouei, Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanı Vugar Mustafayev, Umman Savunma Bakanlığı Müsteşarı Dr. Mohammed Nasser Ali Al-Zaabi, Romanya Milli Savunma Bakanı Angel Tilvar ve beraberindeki heyetlerle bir araya geldi.

Ayrıca Görgün, SAHA EXPO çerçevesinde BAE Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı H.E. Fadhel Al Mazrouei ile birlikte Aselsan ve BAE arasında gerçekleşen B-250 Uçaklarına Yönelik Simülatör Alımı Satış Ön Sözleşmesi, B-250 Uçaklarına Yönelik Kokpit Aviyonik Çözümüne Yönelik İmza Töreni'ne ve Havelsan ve BAE arasında gerçekleşen B-250 Uçaklarına Yönelik Simülatör Alımı Satış Ön Sözleşmesi İmza Töreni'ne katıldı. - İSTANBUL