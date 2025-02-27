MSB, Özgür Özel'in sözlerini yargıya taşıyor: Tüm yasal haklar kullanılacaktır

MSB, CHP lideri Özgür Özel'in sözleri sonrası harekete geçti
Abdullah Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı! Umut hakkı isteyecek mi?

Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! Çalışanlara çifte emeklilik hakkı geliyor

Çalışana çifte emeklilik hakkı geliyor! İşte yeni sistemin detayları
Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, müebbet hapse çarptırıldı

Son sözleri hakimi ikna etmedi! İşte Şener'in oğluna verilen ceza

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantısı Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Cengiz Ünal başkanlığında yapılan toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe, dönemsel faaliyetler ve projeler hakkında üyeleri bilgilendirdi.

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Cengiz Ünal başkanlığında gerçekleşti.

Meclis Başkanı Ünal'ın açılış konuşması ile başlayan toplantıda, Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe dönemsel olarak yürütülen faaliyet ve projeler hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

Gündemde yer alan konuların görüşülerek karara bağlanması ile devam eden toplantı, dilek ve temennilerin iletilmesi ile son buldu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

"Yabancı hakem neden gerekli?" sorusunu yanıtlayan görüntü
img

Akaryakıtta tabela değişti! Büyük indirim geldi
img

Bakan Fidan duyurmuştu! Tüm dünyanın gözü bugün İstanbul'da
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul'daki toplantısı başladı

Bakan Fidan duyurmuştu! Tüm dünyanın gözü bugün İstanbul'da
Simpsonlar'ın 28 Şubat kehaneti gerçek mi oluyor? Şili'de OHAL ilan edildi

Simpsonlar'ın kehaneti gerçek mi oluyor? Ülkede OHAL ilan edildi
Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı

Altın için felaket senaryosu yaşanıyor
Annelik içgüdüsü böyle bir şey! Çocuğunun üstüne kapanıp kendi vücudunu kalkan yaptı

Kanlar içinde çocuğunun üstüne kapanıp kendini kalkan yaptı
Fas Kralı 'bu yıl ülkede kurban kesilmemesi' çağrısında bulundu

Kral talimatı verdi: Bu yıl ülkede kurban kesilmeyecek
Paketin üzerinde yazanlar yalanmış! Bakanlık, vatandaşı kandıran markaları tek tek ifşa etti

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.