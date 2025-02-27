Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Cengiz Ünal başkanlığında gerçekleşti.

Meclis Başkanı Ünal'ın açılış konuşması ile başlayan toplantıda, Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe dönemsel olarak yürütülen faaliyet ve projeler hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

Gündemde yer alan konuların görüşülerek karara bağlanması ile devam eden toplantı, dilek ve temennilerin iletilmesi ile son buldu. - KARABÜK