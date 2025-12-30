Haberler

Kar yağışı durdu, esnafın mücadelesi başladı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 3 gün süren kar yağışının ardından sanayi sitesindeki esnaflar, iş yerlerinin önünde biriken karları temizlemek için kendi imkanlarıyla çalışma başlattı.

İlçede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Safranbolu Sanayi Sitesi'nde birçok iş yerinin önü karla kaplandı.

Yağışın durmasının ardından sabah saatlerinde dükkanlarını açan esnaflar, küreklerle kar temizliği yaptı.

Sanayi sitesinde araç ve yaya ulaşımının aksamaması için kendi imkanlarıyla temizlik yapan esnaflar kar ağırlığının arttığı çatılarda da çalışma başlattı.

Öte yandan bir esnaf da kar altında kalan ve buz tutan aracının kapısını pürmüz yardımıyla açarken, karla kaplı çatısının çökmemesi için forkliftle destek verdi.

Esnaflar dükkanlarına girmekte zorlandıklarını belirterek kendi imkanlarıyla kar küreme çalışması yaptıklarını ifade ettiler. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
