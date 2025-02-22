Safranbolu'da Esnaflar Poşetle Kayak Yaparken Renkli Anlar Yaşandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde aracın arkasına bağlanan halata tutunarak poşetle kayan 3 esnafa eşlik eden köpek, renkli görüntüler oluşturdu.

Karabük'te vatandaşlar karın tadını çıkarmaya devam ediyor. Safranbolu Karıt Sanayisi'nde 3 esnaf aracın arkasına bağladığı halata tutunarak altlarına koydukları poşetle kayak keyfi yaptı. Tebessüm ettiren o anlar cep telefonu kamerasınca kaydedilirken macera, viraja girilirken vatandaşların yuvarlanmasıyla son buldu. Kar keyfine ortak olmak isteyen köpeğin kayan esnafın peşinden koşması da renkli görüntüler oluşturdu. - KARABÜK