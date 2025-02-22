Safranbolu'da Esnaflar Poşetle Kayak Yaparken Renkli Anlar Yaşandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde esnaflar aracın arkasına bağladıkları halata tutunarak poşetle kayak keyfi yaparken köpek de onlara eşlik etti. Çekilen görüntüler gülümsetti.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde aracın arkasına bağlanan halata tutunarak poşetle kayan 3 esnafa eşlik eden köpek, renkli görüntüler oluşturdu.
Karabük'te vatandaşlar karın tadını çıkarmaya devam ediyor. Safranbolu Karıt Sanayisi'nde 3 esnaf aracın arkasına bağladığı halata tutunarak altlarına koydukları poşetle kayak keyfi yaptı. Tebessüm ettiren o anlar cep telefonu kamerasınca kaydedilirken macera, viraja girilirken vatandaşların yuvarlanmasıyla son buldu. Kar keyfine ortak olmak isteyen köpeğin kayan esnafın peşinden koşması da renkli görüntüler oluşturdu. - KARABÜK