Rusya'dan İzmir'e Kruvaziyer Turist Akını

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, 707 yolcusu ile Mısır ziyaretinin ardından İzmir'e geldi.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, 707 yolcusu ile Mısır ziyaretinin ardından İzmir'e geldi. Çoğunluğu Rusya vatandaşı olan turistler, kent merkezindeki tarihi Kemeraltı Çarşısı ile Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'ni ziyaret edecek. Öte yandan; İzmir'e 68, Çeşme'ye 74 geminin şimdiden rezervasyon yaptırdığı öğrenilirken, Astoria Grande'nin gece Bartın'ın Amasra ilçesine hareket edeceği belirtildi. - İZMİR