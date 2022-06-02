RTÜK Başkanı Şahin'den RTÜK Üyesi Taşcı'ya cevap - Haberler

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RTÜK Başkanı Şahin'den RTÜK Üyesi Taşcı'ya cevap

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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RTÜK Başkanı Şahin'den RTÜK Üyesi Taşcı'ya cevap

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin incelenmesi için RTÜK'e başvurdum' şeklinde paylaşım yapan RTÜK Üyesi İlhan Taşcı'ya, "Bu hassasiyeti, CHP Genel Başkanı'nın Genel Kurul konuşmasındaki müstehcen el-kol hareketinde...

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin incelenmesi için RTÜK'e başvurdum' şeklinde paylaşım yapan RTÜK Üyesi İlhan Taşcı'ya, "Bu hassasiyeti, CHP Genel Başkanı'nın Genel Kurul konuşmasındaki müstehcen el-kol hareketinde de göstermenizi beklerdik" cevabını verdi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK Üyesi İlhan Taşçı'nın "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin incelenmesi için RTÜK'e başvurdum" şeklindeki paylaşımına sosyal medya hesabından cevap verdi. Şahin, Taşçı'nın aynı hassasiyeti Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Kurul konuşmasındaki hareketlerine göstermesini de beklediğini belirterek, "Sayın Taşcı, siyasilerin Mecliste yapmış olduğu konuşmalara gösterdiğiniz bu hassasiyeti CHP Genel Başkanı'nın Genel Kurul konuşmasındaki müstehcen el-kol hareketinde de göstermenizi beklerdik. O konuda da şikayet dilekçenizi bekliyoruz. Sonra bu dilekçenizi inceleyeceğiz" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu Ebubekir Şahin Yerel Haberler

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