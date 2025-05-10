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Roman Abramoviç'in Kaçak Villasındaki İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor

Roman Abramoviç'in Kaçak Villasındaki İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor
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Vaniköy'deki, Rus milyarder Roman Abramoviç'e ait olduğu iddia edilen kaçak villada inşaat çalışmaları devam ediyor. Doğal sit alanında bulunan lüks yapıyla ilgili olarak yolsuzluk iddiaları da gündemde.

Vaniköy'de bulunan ve Rus milyarder Roman Abramoviç'in olduğu öne sürülen kaçak villada inşaat çalışmalarının devam ettiği dron ile görüntülendi.

Boğaz'ın en gözde noktalarından biri olan Üsküdar Vaniköy'de, Rus milyarder Roman Abramoviç'in sahibi olduğu belirtilen villa dron ile görüntülendi. Doğal sit alanı içerisinde yer alan lüks yapıda ekiplerin çalışmalarına devam ettiği görüldü.

İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tanık olarak ifadesi alınan T.E., CHP üyesi olduğunu belirterek, bir dönem suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'ın da ikamet ettiği ve kaçak yapıların yıkılmasıyla gündemde tartışma konusu olan Vaniköy'deki villalarda bulunan kaçak yapılarla ilgili belediyeye rüşvet verildiğini öne sürmüştü.

Tanığın bahsettiği Üsküdar Vaniköy'deki kaçak yapılarla ilgili ihbar üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri 22 Ağustos 2024'te bölgeye giderek inceleme yapmıştı. İzinsiz inşaatın İBB'nin izniyle başlatıldığı tespit edilmiş, ardından inşaat durdurulmuştu. Ekiplerin hazırladığı tespit tutanağında, doğal zemin ve bitki örtüsüne fiziksel müdahalede bulunularak tahribat yapıldığı tespit edilen alandaki tüm inşa faaliyetlerinin durdurulduğu belirtilmişti. Yapının bulunduğu alanın daha önce organize suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'a ait olduğu, yakın zamanda Rus iş adamı tarafından satın alındığı belirlenmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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