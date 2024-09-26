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Rize'de Genç Girişimci Eski Mercedes Araçlarıyla İş Kurdu

Rize'de Genç Girişimci Eski Mercedes Araçlarıyla İş Kurdu
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Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan Tayip Biberoğlu, hobi olarak başladığı eski Mercedes araç toplama işini geliştirdi. 1960 model Mercedes 220S aracını düğününde kullanan Biberoğlu, koleksiyonunu başarıyla yönetiyor.

Rize'de hobi olarak toplamaya başladığı Mercedes araçlar işine dönüşürken en değerli modeli de 1960 model bir araç oldu.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Tayip Biberoğlu, yaklaşık 6 yıl önce hobi olarak 1990 ve 2000 model Mercedes araçları almaya başladı. Bir süre kendisinin sürmesi için almaya başladığı araçlar bir süre sonra işine dönüşmeye başladı. Kendisine bir iş yeri açan Biberoğlu, eski model Mercedes araçları burada toplayarak alım-satım yapıyor. Yaklaşık 6 ay önce de 1960 model Mercedes 220S arabasını satın aldı. Nostaljik bir aracın sahibi olan Biberoğlu, araca hayran kaldı. Gözü gibi bakmaya başladığı aracını 3 ay önce de düğününde kullandı. Kendi iş yerinde eski model arabasını saklayan Biberoğlu, aracını kesinlikle satmayacağını belirtti.

"Aracımız senesinin özel bir arabası"

Hobi olarak toplamaya başladığı araçların sonrasında işine dönüştüğünü ifade eden Tayip Biberoğlu, "Hobi olarak başladım ama bir süre sonra işimize dönüştü. Böyle bir mekan yaptık. Burada 90'lı ve 2000'li yılların Mercedes araçların alım satımını da yapıyoruz. Aralarında bir istisna 1960'lı yıllara kadar indik. Bu da bizim koleksiyon aracımız. Bunu da keyfi saklamaktayız. 1960 model bir araba ama bugün 0 gibi duran bir arabadır. Zamanında bu aracın restorasyonu yapılmış. Bakarsanız çok büyük bir özelliği yok. 1960 model senesine ait temel şeyler var. Aracımız senesinin özel bir arabası. Günümüzde Mercedes Maybach neyse zamanında bu araçta öyleydi. Bunu özel kılan aracın restorasyonu kusursuz yapılmış. Günümüzde de 0 bir şekilde sergiliyor olabilmemiz bunu özel kılıyor. Bu yerinde güzel. Bizim satmış olduğumuz arabalar daha günceldir. Bu 1960 model burada dursun. En yeni model yine 2005-2006 civarı olanlardır. Hobim işime dönüştü ama ben bunları keyfi topluyorum. Ufak bir cıvatasını bile değiştirsem mutlu oluyorum. Bunun en özel hikayesi önce plakasından başlıyor. Plakasının harfleri soyadıma uygun. Araç 1960 model plakası da 960 yazıyor. Sonraki hikayesi ben bu aracı kendi düğünümde gelin arabası yaptım" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mercedes Ardeşen rize

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