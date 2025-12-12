"Kafe ve Restoranlarda Boyalı Çay" İddiası... Zafer Partisi Rize İl Başkanı Karaman: Vahim Bir Tabloyla Karşı Karşıyayız

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Zafer Partisi Rize İl Başkanı Hüseyin Karaman, kafelerdeki çayların büyük oranda boyalı olduğunu ileri süren Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan'ın bu firmaların listesini ilgili bakanlığa ilettiğini kaydederek, "Arslan'ın yaptığı açıklamalar karşı karşıya olduğumuz vahim tabloyu gözler önüne sermiştir. Türkiye'de üretilen çayımız maalesef bu şekilde heba edilmektedir. Marka değerimiz düşmekte, üretici ise büyük bir ihanete uğramaktadır. Yetkililerin bu duruma bir an önce çözüm bulmalarını öneriyoruz" dedi.

Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan'ın "Kafe ve restoranlarda boyalı çay satılıyor" iddiasına ilişkin tartışmalar sürüyor. Zafer Partisi İl Başkanı Hüseyin Karaman, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Ziraat Odası Başkanımız Bünyamin Arslan'ın yaptığı açıklamalar karşı karşıya olduğumuz vahim tabloyu gözler önüne sermiştir. Türkiye'de üretilen çayımız maalesef bu şekilde heba edilmektedir. Marka değerimiz düşmekte, üretici ise büyük bir ihanete uğramaktadır. Yetkililerin bu duruma bir an önce çözüm bulmalarını öneriyoruz. Çünkü vatandaş altı ay boyunca çayını üretiyor, gübresini veriyor, ekiyor, biçiyor; emeğinin karşılığını zaten alamıyor. Bir de böyle bir darbeye maruz bırakılması kabul edilemez."

Karaman, Arslan ile görüştüğünü belirterek, "Arslan, boyalı ve granüllü çay satan firmaların listesini bakanlığa ilettiğini söyledi. İlgili bakanlık gerekli işlemleri başlattı. Artık süreç bakanlıktadır. Bundan sonraki müdahale ve denetimleri Tarım Bakanlığı ve il müdürlükleri yapacaktır. Rize'de bile olsa, kaçak, granüllü ya da boyalı çayın işletmelerde halka satılmasına kesinlikle izin verilmeyecek" dedi.

"Kim rant peşindeyse hukuk nezdinde hesap soracağız"

Karaman, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Sonuna kadar halkın sağlığını gözeteceğiz. Bu çayı hepimiz içiyoruz, hepimiz bu nimetten faydalanıyoruz. Üzerine kar yağan ender çaylardan birine sahibiz. Çay bölgemizin geçim kaynağıdır; çay olmazsa vatandaşın başka geliri yok. Bu nedenle hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Kim rant peşindeyse, kim vatandaşın hakkını cebine indiriyorsa hukuk nezdinde mücadele edeceğiz. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Gerekirse suç duyurusunda bulunacağız. Tarım Bakanlığı gerekli yaptırımları başlattığında devlet hukuki süreci yürütecektir. Devlet yapmasa bile biz yapacağız. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız."