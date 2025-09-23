Rize'de Balıkçılardan Kafes Balıkçılığına Direniş

Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE) - Rize'nin Pazar ilçesinde balıkçılar, Kuzuoğlu Grup tarafından liman açıklarında kurulmak istenen kafes balık çiftliğine karşı yeniden eylem yaptı. Balıkçıların eylemine CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı da destek verdi.

Kuzuoğlu ve Günvak 1-2 isimli tekneler, sabah saatlerinde şamandıra ve çapalarıyla kafes kurmak için bölgeye geldi. Durumu fark eden balıkçılar, tekneleri alandan uzaklaştırmaya çalıştı. Yaklaşık bir aydır köy barınağında çadır kurarak direnişini sürdüren balıkçılar, bu girişime tepki gösterdi.

Olay yerine gelen jandarma ve sahil güvenlik ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Balıkçılar, gelişmeleri CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı'ya iletti. Ocaklı'nın da katıldığı buluşmada balıkçılar, Pazar Kaymakamı Hamza İnam'a kafes balıkçılığına neden karşı olduklarını anlattı.

Balıkçı kadınlar, "Biz ekmeğimizi denizden kazanıyoruz. Kafes balıkçılığı yapılırsa biz nereye gideceğiz? Sesimizi her yere duyurduk ama duyan yok. Asla izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Milletvekili Tahsin Ocaklı da Kaymakam İnam'a seslenerek, "Bu halk ekmeğinin peşinde. Kafes balıkçılığı demek insanların burayı terk etmesi demektir. Kuzuoğlu şu anda suç işliyor. Bu hukuksuzluğa son verin. Aksi halde biz balıkçılarla teknelere binip onları alandan uzaklaştıracağız" dedi.

Konuşmaların ardından Kaymakam İnam, İlçe Jandarma Komutanı, Milletvekili Ocaklı, balıkçı köyü muhtarı İsmail Hakkı Kambay ve balıkçılarla birlikte kafes kurulmak istenen bölgeye gitti. Onlarca balıkçı teknesi, Kuzuoğlu Grup'a ait şamandıra ve çapa yüklü tekneyi çevreledi. Bir süre bölgede kalan Kaymakam İnam daha sonra sahil güvenlik botuyla alandan ayrıldı.

Milletvekili Ocaklı ise balıkçılarla birlikte denizde kalarak eyleme destek verdi. Balıkçılar, Kuzuoğlu Grup'a ait teknenin çapa ve şamandıraları denize indirmesine izin vermedi. Sahil güvenlik ile balıkçılar arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

Balıkçılar, "Kuzuoğlu Grup alandan ayrılana kadar direnişimizi sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu. Milletvekili Ocaklı da balıkçılarla birlikte teknede kalmaya devam edeceğini belirtti.