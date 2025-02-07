Rıdvan Kalelioğlu, 13 Yıl Sonra Türkeli'yi Ziyaret Etti

Sinop Orman Bölge Müdürü Rıdvan Kalelioğlu, 13 yıl sonra görev yaptığı Türkeli ilçesini ziyaret etti.

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü'ne atanan Rıdvan Kalelioğlu, 13 yıl önce görev yaptığı Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü'ne Bölge Müdürü olarak bir ziyaret gerçekleştirdi. İşletme Müdürlüğü önünde karşılanan Kalelioğlu'na çiçek takdim edildi.

Ziyarette, 2024 yılı faaliyetleri değerlendirildi ve 2025 yılı hedefleri üzerine istişarelerde bulunuldu. Sorunlara çözüm odaklı bir yaklaşım benimsenerek gerçekleştirilen toplantıya, Türkeli Orman İşletme Müdürü Kenan Altun ve teknik ekip de katıldı.

Bölge Müdürü Kalelioğlu, 2005-2012 yılları arasında Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü'nde Zindan ve Kazköy Orman İşletme Şefliklerinde İşletme Şefi olarak görev yapmıştı. - SİNOP