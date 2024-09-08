Reşit Kibar'ın Ölümüne Tepkiler Devam Ediyor

UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN)- Cankurtaran'da ağaç kesimini engellemeye çalışan Reşit Kibar'ın öldürülmesine ve yaşam savunucusu Dursun Ali Koyuncu'nun tutuklanmasına yönelik tepkiler devam ediyor. Hopaspor taraftarı, Elazığspor maçında 'Reşit Kibar ölümsüzdür' pankartı açarak 'Reşit'in Hesabı sorulacak' sloganları attı. Borçka ve Hopa'da protesto gösterileri yapıldı.

Cankurtaran'da ağaç kesimini engellemeye çalışan Reşit Kibar'ın öldürülmesine ve yaşam savunucusu Dursun Ali Koyuncu'nun tutuklanmasına yönelik tepkiler devam ediyor. Arhavi Şehir Stadyumu'nda Hopaspor - Elazığspor maçında Hopaspor taraftarı, 'Reşit Kibar ölümsüzdür' pankartı açarak 'Reşit'in Hesabı sorulacak' sloganları attı. Borçka ve Hopa'da ise Kibar'ın sevenleri bir araya gelerek, mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

Reşit Kibar'ın teyzesi "Teyzeciğim seni çok seviyorum, kanımızın son damlasına kadar bu memleketi teslim etmeyeceğiz" dedi.

Reşit Kibar'ın avukatı Aktan Özkan şunları ifade etti:

"Reşit Kibar'ı dört gün önce katlettiler, katletmeden önce bu şirketin yetkilileri ağaç kesimi yapılırken alanın önüne araçlarını çekmişler kamp sandalyelerini açmışlar aracın içinde ruhsatlı bir silahla köylerini savunmak için köylüleri bekleme vaziyetinde beklemişler. Ağaç kesimine itiraz etmeye gelen köylülere Muhammet Ustabaş isimli şirketin elamanı kurşun yağdırmıştır ve hem de kimin silahıyla biliyor musunuz? Şirketin yetkilisi ve aramızda dolaşan Fikret Merttürk'ün silahıyla. Fikret Merttürk olay esnasında şunu ifade etmiş. Demiş ki ve bizim arkadaşlarımız itiraz edince köylülere mi sıkacaksınız ve demiş ki 'Benim silahım istediğine sıkabilir size ne oluyor.' Bu cüretle Muhammet Ustabaş, Reşit arkadaşımızı öldürmüş. 2 arkadaşımızı yaralamış ardından Dursun ve Murat arkadaşımıza silahı doğrulttuğunda silahın mermisi bitmiştir. Bu katliam olurken olay yerine gelen jandarma aracından dahi inmemiştir. Aracından inmeyen jandarma dün bir orduyla Dursun'un evini basıp Dursun'u gözaltına almıştır. Arkadaşlarımız katledilirken neredeydiniz? Madem bir orduyla evleri basabiliyorsunuz, Reşit öldürülürken neredeydiniz?"

"Reşit Kibarı öldürünce bizi susturacaklarını sandılar ancak karşılarında öfkeli bir halk gördüler"

Hopa halkı adına konuşan Atakan Aslıbay şunları söyledi:

"Yine Hopa meydanındayız ve birileri gözümüzün içine baka baka diyor ki eğer zengin değilseniz eğer paranız yoksa eğer iktidardan yana değilseniz sizi öldürtürüm ya da tutuklattırırız diyor. Her gün yaşam alanlarına karşı direnen, bizler her gün yaşam alanlarına yapılan saldırılarda hiçbir zaman susmayan bu meydanda öldürülen, Cankurtaran'da öldürülen Metin Lokumcuyuz, Reşit Kibarız. Bizi öldürünce susturacaklarını sandılar ancak karşılarında öfkeli bir halk gördüler. Susmayan bir halkı gördüler bu halk konuştukça daha çok delirdiler, çünkü örgütlü halkın karşısında duramayacaklarını biliyorlar."

"Gözaltılar ve baskılar bizi yıldıramaz"

Hopa'da yapılan protestoda konuşan Sevcan Altunkaya Dursun Ali Koyuncu'nun serbest bırakılmasını istediklerini söyleyerek şunları ifade etti:

"Reşit Kibar'ı katleden sorumlular serbest, doğa ve yaşam savunucuları tutuklu ama baskılar bizi yıldıramayacak. Dursun Ali, Reşit Kibar'ın vurulduğu yerdeydi hem saldırının hedefinde hem de olayın tanığıydı. Dursun Ali'nin verdiği mücadelenin haklılığını bilenler Hopa'da gelişecek olaylardan korktular ve Hopa Cumhuriyet Savcılığı'nda başlatılan soruşturmada Dursun Ali Koyuncuyu Artvin'e götürdüler ve hızlıca tutukladılar. Reşit abiler var. Reşit abiler var olduğu müddetçe bu toprakları emperyalistlere teslim etmek o kadar kolay olmayacak. Hepimiz birer Reşit Kibar olmak zorundayız. Başka türlü bu ormanları koruyamayız, hepimiz Metin Lokumcu olmak zorundayız başka türlü bu dereleri koruyamayız. Ormanlarımızı, derelerimizi koruyacağız ve eskisinden daha güçlü mücadele edeceğiz. Buradan bir kez daha ifade ediyoruz; yaşam savunucuları serbest bırakılsın Dursun Ali Koyuncu'ya özgürlük. Fikret Merttürk tutuklansın, Cankurtaran'daki tüm maden ve diğer verilen ruhsatlar iptal edilsin. Reşit Kibar'ın ölümünü engellemeyen kamu görevleri görevden alınsın ve yargılansın. Gözaltılar ve baskılar bizi yıldıramaz. Ormanlara, doğaya Dursun Ali'ye özgürlük, Reşit Kibar'ın hesabını soracağız."