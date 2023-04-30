Üye Girişi
Haberi Paylaş
Rektör Çolak'tan Yunus Emre Haftası mesajı

Rektör Çolak'tan Yunus Emre Haftası mesajı

Yerel Haberler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak'ın Yunus Emre Haftası'yla ilgili bir mesaj yayınladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak'ın Yunus Emre Haftası'yla ilgili bir mesaj yayınladı.

Yunus Emre Haftası'yla ilgili mesaj yayınlayan Prof. Dr. Kamil Çolak konuşmasında, " Eskişehir'in yetiştirdiği, Türk dili, kültürü ve medeniyetinin dünyaya armağanı olan Yunus Emre'yi 1-7 Mayıs Yunus Emre Haftası'nda hepimize örnek olması temennisiyle anıyoruz. Yüzyıllardır insanlığı sevgi, kardeşlik ve hoşgörüye çağırmakta olan Yunus Emre, Türkçemizi ustaca kullanarak dillendirdiği şiirleriyle dilden dile, gönülden gönüle dolaşmakta, çağlara ve toplumlara ışık tutmaktadır. 'Yaradılanı severiz, Yaradan'dan ötürü' sözü ile özetlenebilecek hayat felsefesi, düzgün karakteri ve yüksek insani değerleriyle bizlere mükemmel bir örnek olan Yunus Emre'nin anlattıklarının önemi bugün sevgi, barış ve birlik ihtiyacı içinde olan dünyamızda çok daha iyi anlaşılmaktadır. Bu düşüncelerle Yunus Emre'nin gönül dünyamıza kattığı güzelliklere tüm gönül kapılarının açılmasını temenni ediyor, birlik, beraberlik ve kardeşliği öğütlediği sayısız dizeleriyle Anadolu'dan tüm dünyaya seslenen büyük milli değerimiz Yunus Emre'yi sevgi, saygı ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yunus Emre Eskişehir Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title