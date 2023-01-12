Zam sonrası fiyatlar 700 bine kadar çıkmıştı! Rekabet Kurumu 13 özel okul hakkında soruşturma başlattı

Özel okullara yüzde 65 oranında zam gelmesi sonrasında sosyal medyada yıllık fiyatların 700 bin liraya kadar çıkması tepkilere neden olmuştu. Bu gelişme sonrası harekete geçen Rekabet Kurumu, İstanbul ve Ankara illerinde faaliyet gösteren ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki 13 özel okul hakkında soruşturma başlattı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in 2023-2024 özel okul zam oranının yüzde 65 olduğunu açıklamasının ardından fırsatçılık yaptığı öne sürülen bazı kurumlar için harekete geçildi. İstanbul ve Ankara'da faaliyet gösteren ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki özel okullar ve Türkiye Özel Okullar Derneği hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILAN OKULLAR

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 23 Kasım 2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla Ankara ve İstanbul merkezli olarak faaliyet gösteren;

Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi,

Özel Saint Benoît Fransız Lisesi,

Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi,

Özel Saint Michel Fransız Lisesi,

Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesi

ABC Koleji Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi,

Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi, Aydın Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri İnş. Tic. ve San. AŞ,

Çözüm Dergisi Yay. Tic. Ltd. Şti.,

ESS Eğitim Hizmetleri AŞ,

Maya-Gen Eğitim Yayıncılık Bilgisayar İnş. Gıda Turizm Tic. Ltd. Şti.,

Özel Arı Eğitim ve Öğretim San. Tic. AŞ,

Sınav Basın Yayın Dağıtım Org. San. ve Tic. AŞ,

Yükselen Koleji Eğitim AŞ hakkında soruşturma açılmasına, 22-52/776-M(1) sayı ile karar verdi.

700 BİN LİRAYA KADAR ÇIKAN FİYATLAR TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Özel okullara gelen zammın ardından sosyal medyada velilere gönderildiği öne sürülen bir fiyat listesi gündem olmuştu. Bu listede söz konusu okulların yıllık fiyatlarının 140 bin liradan başlayıp 700 bin TL'ye kadar çıktığı görülmüştü. Bu fiyatlar da hem velilerin hem de sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekmişti.