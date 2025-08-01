Rekabet Kurulu ve Yükseköğretim Kuruluna Atama Kararları Açıklandı

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Rekabet Kurulu Üyeliğine Ayşe Uslu Cevlek atanırken, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Erol Özvar yeniden getirildi.

Rekabet Kurulu ve Yükseköğretim Kuruluna atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte Rekabet Kurulu Üyeliğine Ayşe Uslu Cevlek atandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına ise Prof. Dr. Erol Özvar tekrar getirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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