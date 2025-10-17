Refik Karakuzay, Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanlığına Aday Oldu

Refik Karakuzay, Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği'nin Kasım ayında yapılacak olan seçiminde başkan adayı olacağını düzenlenen basın toplantısı ile duyurdu.

Açıklamasında meslek adına bir değişimi başlatmak için aday olduğunu söyleyen Refik Karakuzay, "Camiamızın desteğiyle, Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği başkanlığına adaylığımı açıklıyorum. Bugün burada, Kayserimizde faaliyet gösteren sarraflar ve kuyumcular mesleğimiz adına bir değişimi başlatmak için bulunuyoruz. Biz bu göreve şehrimize ve mesleğimize duyduğumuz sevgiyle ve meslektaşlarımızdan gelen yoğun taleple, sorunları çözmek amacıyla talip olduk. Dünyanın en değerli madenini satan sarraf esnafının sıkıntılarının bilincindeyiz ve elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Kayseri, bulunduğu bölgenin metropol şehridir ve çevresindeki illerin tedarikçisi konumundadır. Ülkemizdeki birçok sektörde ve meslekte söz sahibi bir şehir olan Kayserimiz, neden bizim sektörümüzde de söz sahibi olmasın? Sarraf ve kuyumculuk sektöründe hak ettiği yeri mutlaka almalıdır. Bugün üzülerek belirtmek isterim ki, mevcut enerjimizi ve bilgi birikimimizi birlik ve beraberlik içinde hareket ederek kullanmadığımız için, şehrimizden çok daha küçük illere göre geri kalmış durumdayız. Bu durum, hem sarraf esnafımıza hem de Kayserimize asla yakışmıyor" dedi.

Karakuzay, Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği'ni oda yapmak için aday olduğunu söyleyerek, "Ben, bu şehri, mesleğimi ve meslektaşlarımı çok sevdiğim için aday oldum. Ben, yıllardır ihmal edilen Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği'ni oda yapmak için aday oldum. Ben, dünyanın en değerli madenini satan esnafı, dünyanın en değerli esnafı yapmak için aday oldum. Bugünden itibaren meslektaşlarımızla sık sık toplantılar yapacağız, istişarelerde bulunacağız. Kamu kurumlarıyla dirsek temasında olacağız. Siyasi partilerle fikir alışverişinde bulunacağız. Sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler gerçekleştireceğiz. Sektörümüzün tüm sorunları için gece gündüz demeden çalışacağız. Gerektiğinde, sayın Cumhurbaşkanımıza kadar çalmadık kapı bırakmayacağız. Mesleğimizi hak ettiği yere getirene kadar durmayacağız. Çünkü biz mesleğimizi ve bu şehirde yaşayan insanları çok seviyoruz. Kayserimiz en iyilerine layıktır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ