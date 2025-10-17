Haberler

Refik Karakuzay, Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanlığına Aday Oldu

Refik Karakuzay, Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanlığına Aday Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği'nin Kasım ayında gerçekleştirilecek seçimlerinde Refik Karakuzay, meslekte değişim ve sorunların çözümü için başkan adayı olduğunu açıkladı. Karakuzay, derneği oda yapmayı ve sektörün hak ettiği yeri alması için çalışmayı taahhüt etti.

Refik Karakuzay, Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği'nin Kasım ayında yapılacak olan seçiminde başkan adayı olacağını düzenlenen basın toplantısı ile duyurdu.

Açıklamasında meslek adına bir değişimi başlatmak için aday olduğunu söyleyen Refik Karakuzay, "Camiamızın desteğiyle, Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği başkanlığına adaylığımı açıklıyorum. Bugün burada, Kayserimizde faaliyet gösteren sarraflar ve kuyumcular mesleğimiz adına bir değişimi başlatmak için bulunuyoruz. Biz bu göreve şehrimize ve mesleğimize duyduğumuz sevgiyle ve meslektaşlarımızdan gelen yoğun taleple, sorunları çözmek amacıyla talip olduk. Dünyanın en değerli madenini satan sarraf esnafının sıkıntılarının bilincindeyiz ve elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Kayseri, bulunduğu bölgenin metropol şehridir ve çevresindeki illerin tedarikçisi konumundadır. Ülkemizdeki birçok sektörde ve meslekte söz sahibi bir şehir olan Kayserimiz, neden bizim sektörümüzde de söz sahibi olmasın? Sarraf ve kuyumculuk sektöründe hak ettiği yeri mutlaka almalıdır. Bugün üzülerek belirtmek isterim ki, mevcut enerjimizi ve bilgi birikimimizi birlik ve beraberlik içinde hareket ederek kullanmadığımız için, şehrimizden çok daha küçük illere göre geri kalmış durumdayız. Bu durum, hem sarraf esnafımıza hem de Kayserimize asla yakışmıyor" dedi.

Karakuzay, Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği'ni oda yapmak için aday olduğunu söyleyerek, "Ben, bu şehri, mesleğimi ve meslektaşlarımı çok sevdiğim için aday oldum. Ben, yıllardır ihmal edilen Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği'ni oda yapmak için aday oldum. Ben, dünyanın en değerli madenini satan esnafı, dünyanın en değerli esnafı yapmak için aday oldum. Bugünden itibaren meslektaşlarımızla sık sık toplantılar yapacağız, istişarelerde bulunacağız. Kamu kurumlarıyla dirsek temasında olacağız. Siyasi partilerle fikir alışverişinde bulunacağız. Sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler gerçekleştireceğiz. Sektörümüzün tüm sorunları için gece gündüz demeden çalışacağız. Gerektiğinde, sayın Cumhurbaşkanımıza kadar çalmadık kapı bırakmayacağız. Mesleğimizi hak ettiği yere getirene kadar durmayacağız. Çünkü biz mesleğimizi ve bu şehirde yaşayan insanları çok seviyoruz. Kayserimiz en iyilerine layıktır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Milyonlarca memurun fazla mesai ücreti belli oldu
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin Kabaiş'in flörtünün ilk ifadesi

Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin'in flörtünün ilk ifadesi
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendi şarkısını duyunca dayanamadı! Sefo bornozuyla balkona fırladı

Dışarıdan gelen sesi duyan Sefo, bornozla balkona fırladı
Bir an bile acımadı! İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar

İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar
Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan Galatasaray'a yeşil ışık

Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan G.Saray'a yeşil ışık
Öğretmen kızını boğarak öldüren anne ilk kez hakim karşısında! Anlattıkları kan dondurdu

Öğretmen kızını boğarak öldürmüştü! Anlattıkları kan dondurdu
Kendi şarkısını duyunca dayanamadı! Sefo bornozuyla balkona fırladı

Dışarıdan gelen sesi duyan Sefo, bornozla balkona fırladı
Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak

Son kararını verdi! Yine günlerce konuşulacak
Can Holding'e 2. dalga operasyon! Kenan Tekdağ dahil 26 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da yeni operasyon! Patronlar ve eski rektör gözaltında
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
13 yaşındaki çocuğu öldüren saldırgan, arabasını yakıp intihar etti

Her detayı korkunç! Ekmek almaya gelen çocuğu öldürdü
Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak

Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin

Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin
Fazıl Say ve Aslıhan And dünyaevine girdi

Sanat dünyasının usta ismi üçüncü kez dünyaevine girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.