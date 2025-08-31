Polonyalı Taraftarlardan İsrail Milli Marşına Protesto

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesinde Polonyalı taraftarlar, İsrail milli marşını yuhaladı ve maç sırasında Filistin bayrakları açarak protesto gösterileri düzenledi. Maçın önünde ayrıca iki ayrı protesto yapıldı.

AP milletvekilinden göstericilere destek

Polonyalı taraftarların protestosuna Avrupa Parlamentosu Polonya Milletvekili Robert Biedron da sosyal medya hesabından yaptığı "Polonyalılar Gazze cehennemine kör değil" paylaşımı ile destek verdi.

Spor salonunun dışında da protesto vardı

Karşılaşma öncesi maçın oynanacağı Spodek Spor Salonu'nun önünde de Polonyalı sağcı ve solcu gruplar tarafından iki ayrı protesto gösterisi düzenlendi. İsrail'i Gazze'de soykırıma son vermeye çağıran protestocular, uluslararası topluma da İsrail'i her şekilde izole etmeye çağrısı yaptı. "Gerçek terörist İsrail devletidir", "Filistin'e özgürlük", "Bir zamanlar Almanlar, şimdi ise Yahudiler. Bütün dünya işledikleri suçları görüyor" dövizleri taşınan iki protesto gösterisinde de sık sık İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

Gösteriler olaysız şekilde sona ererken, basketbol maçını ise 66-64 skor ile Polonya kazandı. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
