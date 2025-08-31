Polonyalı Taraftarlardan İsrail Milli Marşına Protesto

Polonyalı taraftarlar, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Polonya- İsrail maçı öncesinde çalınan İsrail milli marşını yuhaladı. Maç esnasında salonda Filistin bayrakları açılırken, salonun dışında ise İsrail'in Gazze'deki katliamını protesto eden iki ayrı gösteri düzenlendi.

Polonyalı taraftarlar, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası kapsamında oynanan Polonya-İsrail maçı öncesi çalınan İsrail milli marşı Hatikvah'ı yuhaladı. Şampiyonaya ev sahipliği yapan ülkelerden Polonya'nın Katowice şehrinde dün gece oynanan maç öncesinde Polonyalı taraftarlar İsrail milli marşını yuhalayarak ve ıslıklayarak İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamı protesto etti. Maç esnasında bazı taraftarlar salonda Filistin bayrakları açarak Filistin halkını destekleyen sloganlar attı.

AP milletvekilinden göstericilere destek

Polonyalı taraftarların protestosuna Avrupa Parlamentosu Polonya Milletvekili Robert Biedron da sosyal medya hesabından yaptığı "Polonyalılar Gazze cehennemine kör değil" paylaşımı ile destek verdi.

Spor salonunun dışında da protesto vardı

Karşılaşma öncesi maçın oynanacağı Spodek Spor Salonu'nun önünde de Polonyalı sağcı ve solcu gruplar tarafından iki ayrı protesto gösterisi düzenlendi. İsrail'i Gazze'de soykırıma son vermeye çağıran protestocular, uluslararası topluma da İsrail'i her şekilde izole etmeye çağrısı yaptı. "Gerçek terörist İsrail devletidir", "Filistin'e özgürlük", "Bir zamanlar Almanlar, şimdi ise Yahudiler. Bütün dünya işledikleri suçları görüyor" dövizleri taşınan iki protesto gösterisinde de sık sık İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

Gösteriler olaysız şekilde sona ererken, basketbol maçını ise 66-64 skor ile Polonya kazandı. - VARŞOVA