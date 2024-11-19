Üye Girişi
Haberler

Polislerden Hınıs'taki Çocuklara Unutulmaz Ziyaret

Polislerden Hınıs'taki Çocuklara Unutulmaz Ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Hınıs ilçesinde emniyet personeli, çocuklara yönelik 'Minik Kalplere Küçük Dokunuş' sosyal sorumluluk projesi ile eğlenceli ve öğretici bir etkinlik düzenledi. Öğrencilere kırtasiye, spor malzemesi ve oyuncak hediye edildi.

Erzurum'un Hınıs ilçesinde köyleri ziyaret eden emniyet personeli, çocuklara unutamayacakları saatler yaşattı.

Hınıs İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Akören Köyü İlkokulu ve Anaokulu öğrencilerine "Minik Kalplere Küçük Dokunuş" konulu sosyal sorumluluk projesi kapsamında ziyaret etti. Polis memurları öğrencilere çeşitli kırtasiye, spor malzemesi ve oyuncak hediye etti. Polisler çocuklarla birlikte oyun oynandı ve keyifli vakitler geçirmelerine vesile oldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

Elebaşı Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

 Yenidoğan Çetesi davasında sanık hemşireden kan donduran sözler

Sanık sandalyesine oturan hemşireden kan donduran sözler

 MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz

Bahçeli, günlerdir süren dedikodulara noktayı koydu
Dünya diken üstünde! Putin nükleer savaş başlatabilir

Putin imzaladı! Resmen nükleer savaş başlatabilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Yeni banknotlar ne zaman çıkacak? Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 19 Kasım Masterchef'te hangi yarışmacı kazandı? MasterChef'te mavi takım kaptanı kim oldu? Dün akşam MasterChef'te kim kazandı? 20 Kasım İstanbul hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da hava nasıl, yağmur yağacak mı? KPSS LİSANS BAZINDA SIRALAMA AÇIKLANDI! KPSS lisans yeni branş bazında sıralama sonuçları açıklandı mı? KPSS sorgulama ekranı! ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMMI! Öğretmen maaş zammı belli oldu mu? Ocak ayında öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak? EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA! SSK, BAĞ-KUR Emeklisi zam oranları ne olacak? Öğretmenler Günü 2024 Tarihi Öğretmenler Günü ne zaman 2024? Öğretmenler Günü hangi tarihte kutlanacak? 20 Kasım Eskişehir hava durumu | Eskişehir'de hava nasıl olacak? Eskişehir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 19 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.