Polislerden Hınıs'taki Çocuklara Unutulmaz Ziyaret

Erzurum'un Hınıs ilçesinde köyleri ziyaret eden emniyet personeli, çocuklara unutamayacakları saatler yaşattı.

Hınıs İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Akören Köyü İlkokulu ve Anaokulu öğrencilerine "Minik Kalplere Küçük Dokunuş" konulu sosyal sorumluluk projesi kapsamında ziyaret etti. Polis memurları öğrencilere çeşitli kırtasiye, spor malzemesi ve oyuncak hediye etti. Polisler çocuklarla birlikte oyun oynandı ve keyifli vakitler geçirmelerine vesile oldu. - ERZURUM