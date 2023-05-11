Polis ekipleri özel ve engelli bireylere unutulmaz bir gün yaşattı Kastamonu'da polis ekipleri tarafından "Engelliler Haftası"nda düzenlenen etkinlikle, özel bireyler ve aileleri gönüllerince eğlendi.

Polis ekipleri özel ve engelli bireylere unutulmaz bir gün yaşattı

KASTAMONU - Kastamonu'da polis ekipleri tarafından "Engelliler Haftası"nda düzenlenen etkinlikle, özel bireyler ve aileleri gönüllerince eğlendi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ile Kronospan Orman Ürünleri A.Ş. koordinesinde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce "Engelliler Haftası" etkinlikleri çerçevesinde bir dizi etkinlik düzenlendi. Yolkonak Genlik Kampında gerçekleştirilen programda, "Hayata Renk Verelim 2023" sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde engelli ve özel bireyler doyasıya eğlendi. Polislik mesleğini sevdirmenin hedeflendiği etkinlikte, özel ve engelli bireylere sosyal yaşamda yalnız olmadıkları mesajı verildi.

Bu çerçevede, etkinlik alanına konulan 4 adet şişme oyun parkında özel bireyler, oyunlar oynayarak gönüllerince eğlendi. Özel bireyler ve aileleri, palyaço ve polis maskotu "Polican" ile birlikte çalan müziğe eşlik ederek çiftte telli oynadı. Özel bireylerin yüzleri boyanarak, pamuk şekeri ve mısır ile yemek ikramında bulunuldu. Ayrıca özel bireyler, motorize ekipler ile birlikte motosiklete bindi. Narkotik köpeği "Ceku" ile Toma aracının da gösteri yaptığı etkinlikte özel bireylere ve ailelerine çeşitli hediyeler verildi.

Etkinlikte konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, "Kastamonu'da engelliler ailesi günden güne toplumda sosyal hayatta her türlü faaliyette organizasyonda çok daha güçlü bir şekilde yer almaya devam ediyor, bende bundan dolayı çok mutluyum. Sizlerin yüzlerinin gülmesi, çocuklarınızın yüzünün gülmesinde bizlerde en az sizler kadar mutlu oluyoruz. Bu güzel aile ile ben yaklaşık 3 yıldır birlikteyim. Her yıl üzerine daha fazlasını koyar şekilde çok daha güçleniyoruz, çok daha sık bir yerlere gidiyoruz, çok daha fazla etkinlikler yapıyoruz. Bu da bizlere gurur veriyor. Biz sadece Kastamonu'nun merkezi ile değil 19 ilçesi ile birlikte bir bütünüz. Bizim artık bu etkinliklerimizi ilçelerimizde de yapmamız gerekiyor. Bunu artık kendimizde bir vazife olarak bileceğiz, inşallah bundan sonraki etkinliklerimizde bunu göz önünde bulunduracağız" dedi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ise, "10-16 Mayıs tarihleri arasında Engelliler Haftasında özel bireylerimizin yanında olduğumuzu hissettirmek ve polislik mesleğini sevdirmek maksadıyla bu tür faaliyetlerimizi yapıyoruz. Bu çerçevede herkesin her an bir engelli adayı olabileceği farkındalığı oluşturmayı hedefledik. Katılım sağlayan proje ortaklarımıza ve ailelerine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.