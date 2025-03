Plansız Üretim ve Fiyat Dengesizliği Pazarcıyı Zor Durumda Bırakıyor

Plansız üretim ve fiyatlardaki değişkenlik pazarcıyı zor durumda bırakıyor

ESKİŞEHİR - Eskişehir Yeşil Sakarya Üreticiler Birliği Başkanı Süleyman Buluşan, pazardaki yeşillik fiyatlarının düşüşünün ürün fazlalığı ve tezgahta kalma gibi sorunlara yol açacağını dile getirerek, planlı üretimin önemine dikkat çekti.

Yeşil Sakarya Üreticiler Birliği Başkanı Süleyman Buluşan, Ramazan Bayramı öncesi pazarın ve pazarcı esnafının nabzını tutarak güncel fiyatları değerlendirdi. Üretim miktarı arttığı için fiyatların düştüğünü; ancak bu şekilde ürünlerin tezgahlarda kaldığını dile getiren Buluşan, satışların da bundan etkilendiğini söyledi. Fiyatlardaki düşüşün bir süre sonra üretimin durmasına neden olacağını ifade eden esnaf, bir sonraki seneye ise bundan kaynaklı olarak üretimin düşeceğine ve tezgahların boş kalacağına dikkat çekti.

"Pazarda 5 lira olan bir ürün üreticinin işçi maliyetini karşılamıyor, başlıca sebebi plansız üretim"

Süleyman Buluşan, özellikle yeşilliklerin düşük fiyatından dolayı üreticinin işçi maliyetini karşılamadığını dile getirerek, bunun başlıca sebebinin plansız üretim olduğuna vurgu yaptı. Tezgahlardaki ürünleri günlük olarak üretip günlük olarak tüketmek zorunda olduklarına dikkat çeken Buluşan, konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

"Bayram öncesi olarak şu an fiyatlarda bir değişiklik yok, hatta aksine geri gidiyor. Bunun başlıca sebebi de üretimden kaynaklı. Her sene Ramazan başında denir ki, 'Ramazan'dan dolayı fiyatlar yükseliyor' diye; maalesef böyle bir şey yok ve olması da mümkün değil. Hele ki bizim ürettiğimiz yeşillikte böyle bir şansımız hiç yok. Çünkü günlük olarak üretip günlük olarak tüketmek zorundayız. Şu an bu tezgahta görmüş olduğunuz her türlü yeşillik tarlada maliyetinin altında. Marul, maydanoz, roka, tere, nane, dereotu ve kuzu kulağı 10 lira. Bugün bu yeşillikler üreticide yarı fiyata, yani tarlada 5 lira civarı. 5 lira olan bir ürün de üreticinin işçi maliyetini karşılamıyor. Bunun başlıca sebebi de kesinlikle plansız üretim. Yıllardır söylediğimiz gibi, ülke genelinde yapmamız gereken en önemli şey budur. Planlı üretim yapılırsa eğer hangi ürüne ihtiyaç var hangisine yok, buna göre bir yol izlenebilir. Böyle aradaki fark da dengelenmiş olur."

"Bu hepimiz için bir dengesizlik, üretici de satıcı da kazanamayacak, halk da pahalıya yemiş olacak"

Son bir haftadır pazarlarda büyük bir durgunluk yaşandığını dile getiren Buluşan; üretimin artmasıyla birlikte gelen ucuzluk ve beraberindeki üretimin azalmasından kaynaklı ürün kıtlığının büyük bir dengesizlik oluşturduğunu ifade ederek, "Bir de zirai girdilerimiz konusunda geçen seneye oranla yüzde 100 bir fiyat artışı söz konusu. Ayrıca mutfak maliyetleri de pazarı doğrudan etkiliyor. Son bir haftadır pazarlarda tabiri caizse yaprak kıpırdamıyor. Sonra bir bakmışsınız ürün fazlalığı var, üretici o yüzden seneye bunu dikmeyecek. O zaman da şimdi 10 lira olan marul 30 lira olmuş olacak. Bu hepimiz için bir dengesizlik. Üretici de kazanamayacak, satıcı da kazanamayacak; halk da pahalıya yemiş olacak" şeklinde konuştu.