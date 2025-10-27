Pınar Arslan: Tek Başına Dört Çocuk Büyüten Cesur Kadın

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'da yaşayan 43 yaşındaki Pınar Arslan, azmi ve emeğiyle hayata tutunarak dört çocuğunu tek başına büyüttü. Erişte, mantı, yufka ve ekmek yaparak geçimini sağlayan Arslan, yıllardır sürdürdüğü ev emeğini artık kendi dükkanında devam ettiriyor.

Eşinden ayrılmasının ardından dört çocuğuna kendisinin baktığını, birinin askerde olduğunu, üçünün okuduğunu söyleyen Arslan, "Hem anne hem baba oldum. Çok şükür kendi emeğimle evimi döndürebiliyorum. Yaklaşık dört yıldır resmi olarak kendi işimi yapıyorum. Erişte, mantı, içli mantı ustasıyım. Şimdi de kendi dükkanımı açtım. Ekmek yapıyorum. Yanımdaki kadınlarla birlikte güzel bir ekip kurduk. Kardeş gibi çalışıyoruz, eğleniyoruz hem onlar kazanıyor hem ben geçimimi sağlıyorum" dedi.

"Müşteriyle kurduğum bağdan memnunum, kardeş gibi davranıyorlar"

Odun ateşinde, köy unu ile yaptığı ürünleriyle büyük ilgi gören Arslan, "Müşterileriyle kurduğum samimi bağdan da memnunum. Evim kira ama çok şükür ayaklarımın üzerinde durabiliyorum. Yufka ekmeği 20 TL'den satıyorum, talep çok yoğun. Müşterilerimiz bizi seviyor, yardımcı olmak için bile gelen oluyor. Kimi suluyor, kimi paketliyor, kimi pişirmeye yardım ediyor. Sanki bir müşteri değil de kardeş gibi davranıyorlar" şeklinde konuştu.

"İçlerindeki hazineyi keşfetsinler"

Hayatta karşılaştığı tüm zorluklara rağmen yılmadan ilerleyen Arslan, kadınlara da seslenerek, "Tek başına da bu hayatta dürüst bir şekilde kalabilirler. Hiçbir erkeğe yaslanmadan, kendi ayakları üzerinde durabilirler. Kadınlar çok güçlü, çok güzel yaratılmış. İçlerindeki hazineyi keşfetsinler ve kimsenin onları ezmesine, hor görmesine izin vermesinler" ifadelerini kullandı.