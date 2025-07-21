Pazaryeri'nde Kaçak Orman Ürünlerine Karşı Denetimler Artırıldı

Pazaryeri'nde Kaçak Orman Ürünlerine Karşı Denetimler Artırıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ekipler, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde orman ürünleri taşımacılığı yapan araçlara yönelik geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi. Usulsüz taşımacılık yapanlar hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Ormanların korunması ve kaçak orman ürünlerinin taşınmasının önlenmesi amacıyla Pazaryeri'nde denetimler artırıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'na bağlı Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde karayolu üzerinde bulunan mobil kontrol noktalarında orman emvali (odun, tomruk, kabuklu ürün vb.) taşıyan araçlara yönelik geniş çaplı kontroller gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde evrak ve yük uyumu detaylı şekilde incelenirken, orman ürünlerini usulsüz şekilde taşıdığı tespit edilen araçlar hakkında tutanak tutuldu. Usulsüzlük yapan kişi ya da kişiler hakkında yasal işlem başlatılarak adli mercilere sevk edildi.

Yetkililer, bu tür denetimlerin ormanların korunması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, vatandaşlardan da ormanların geleceği için duyarlılık beklediklerini vurguladı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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