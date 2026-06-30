Almanya'yı eleyen Paraguay, ulusal tatil ilan etti

Paraguay milli takımının, Dünya Kupası'nda Almanya'yı eleyerek son 16 turuna kalması nedeniyle bir günlük ulusal tatil ilan edildi.

Paraguay milli takımı, Dünya Kupası'nda dün Almanya ile karşı karşıya geldi. Almanya ile normal sürede 1-1 berabere kalan Paraguay, uzatmalara giden maçta Almanya'yı 4-3 yenerek Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizlerinden birini gerçekleştirdi. Paraguay'ın Almanya'yı eleyerek son 16 turuna kalması ülkede de büyük bir sevinçle karşılandı. Paraguay'ın dört kez dünya şampiyonu olan Almanya'yı yenmesinin ardından Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, ülkenin Almanya'yı yenerek Dünya Kupası son 16 turuna kalması kutlamak için bir günlük ulusal tatil ilan etti. Pena sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada, "Bu, kimliğimizin en derin kısmını temsil eden bir takımın zaferini kutluyor: Asla pes etmeyen insanların azmi, inancı ve gücü" dedi. Pena'nın sosyal medyada da paylaştığı kararname metninde, Paraguay'ın zaferinin sporun çok ötesine geçtiği ve ülke çapında bir kutlamayı haklı kıldığı belirtildi. Kararnamede, "Hükümet bu muazzam başarıya kayıtsız kalamaz. Bu tarihi günü kutlamak üzere tüm Paraguaylıların bir araya gelmesini kolaylaştırmak gerekiyor" denildi.

Geçtiğimiz hafta da Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, ülkesinin E Grubu'nda Almanları 2-1 mağlup ederek eleme turuna yükselmesinin ardından ulusal tatil ilan etmişti. - ASUNCİON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı