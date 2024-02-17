Palandöken Kayak Merkezi'nde Türkiye Buz Tırmanışı Şampiyonası

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Palandöken Kayak Merkezinde gerçekleştirilen buz tırmanışı Türkiye şampiyonası renkli görüntülere sahne oluyor. 50 sporcunun katıldığı şampiyonada sporcular zorlu tırmanışta performanslarıyla nefes kesti.

Erzurumlu sinema ve dizi oyuncusu Hacı Ali Konuk'un da katıldığı tırmanışa kayak severler de yoğun ilgi gösterdi.

Organizasyon sorumlusu Melikşah Tekin, "Bu hafta içerisinde bir çok etkinliğe ev sahipliği yaptık. Üniversite kış oyunlarının ardından bugün ve yarın Türkiye şampiyonasını gerçekleştiriyoruz. 50 sporcumuz katılıyor. Bu coşkuyu yaşamak isteyen herkesi Palandöken'e bekliyoruz" diye konuştu.

Sinema ve dizi oyuncusu Hacı Ali Konuk ise Erzurum'un son yıllarda bir yükseliş içerisinde olduğunu ifade ederek, "Müthiş bir değişim var. Palandöken Avrupa'nın yükselen yıldızı durumunda. Birçok Avrupa ülkesinden gelen kayak severler var. Bugün ilk kez tırmanacağız. Yıllar önce Avusturya'da denemiştim. En iyi tırmanışı ben yapacağım" dedi. - ERZURUM