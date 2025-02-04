AKOM saat verdi! İstanbul'a 2 gün boyunca lapa lapa kar yağacak

AKOM saat verdi! Hazırlıkları yapın, İstanbul'da göz gözü görmeyecek
Araç alım satımında yetki doğrulaması uygulaması bugün başladı

Taşıtlar için yeni zorunluluk bugün başladı
İsrail'in tampon bölgede inşa ettiği askeri üsler uydu görüntülerinde ortaya çıktı

Esad kaçar kaçmaz harekete geçmiş! Skandal uydu görüntüleriyle çıktı
Bakan Kurum'dan Ege'deki depremlere ilişkin açıklama: Hareketlilik yeniden başladı

Ege'deki depremlere ilgili endişelendiren sözler

Palandöken Kayak Merkezi'nde Botla Kar Raftingi Heyecanı

Palandöken Kayak Merkezi'nde Botla Kar Raftingi Heyecanı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da düzenlenen 1. Geleneksel Macera Team Kurumlar Arası Bot Rafting Yarışması, Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yarışmada 17 takım kıyasıya mücadele etti. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kış sporları dışında ekstrem sporlarla da ilgili olan Palandöken'in cazibesini vurguladı.

Son yıllarda yıldızı hızla parlayan Palandöken Kayak Merkezi, bu kez botla kar raftingi yarışlarına ev sahipliği yaptı. 4 kişilik bota binen yarışmacılar, kar üzerinde hem heyecanlı hem de güzel anlar geçirdi. Yarışan ekiplerin içinde Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'de vardı.

Erzurum Valiliği, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Erzurum Macera Offroad Arama Kurtarma Doğa Sporları Kulübü tarafından 2025 Avrupa Kış Oyunları Başkenti Erzurum etkinlikleri çerçevesinde; Erzurum Valiliği 1. Geleneksel Macera Team Kurumlar Arası Bot Rafting Yarışması düzenledi. Yarışma Palandöken'in kayak pistlerinde gece saatlerinde yapıldı. Palandöken Dağı'nda sadece kayak, snowboard ve benzeri kış sporları değil motorlu sporlar, kar bisikleti ve bot raftingi de yapılabileceğini göstermeyi amaçlayan yarışma zaman zaman renkli görüntülere sahne oldu.

"Her türlü kış sporuna açığız"

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Erzurum Macera Offroad Arama Kurtarma Doğa Sporları Kulübü Ekibi ile birlikte kar raftingi yaptıklarını ifade eden Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Farklı kurumları temsilen etkinliğe 17 takım katıldı. Nefes nefese ve kıran kırana mücadeleler oldu. Avrupa Kış Oyunları Başkenti Erzurum'da sadece klasik ve bilinen sporları yapılmıyor. Kayak, snowboard, kayaklı koşu, kar voleybolu, curling ve paten benzeri kış sporları Erzurum'da artık yaygın. Erzurum ve Palandöken Dağı, botla kar raftingi ve benzeri ekstrem sporlara da imkan sağlıyor. Bu vesile bütün kış sporu severleri Erzurum'a bekliyoruz" dedi.

"Kış sporu sevenleri Erzurum'a çağırıyoruz"

Erzurum Macera Offroad Arama Kurtarma Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, "Kurumlar arası botla kar raftingi ile sadece bilinen kış sporları dışında Erzurum'un her türlü imkanı sağladığını göstermek için düzenledik. Misafirlerimize Palandöken'in eşsiz güzelliklerini ve imkanlarını yaşamaya davet ediyoruz. 170 kişilik yarışmacı grubuyla yaklaşık 300 metrelik bir parkurda hem gönlümüzce eğlendik hem de yarıştık. Erzurum'a değil ülkemize ve yurt dışından gelen misafirlerimizin de büyük bir keyifle macera adrenalin yapabileceklerini ve yerli yabancı turistlerimizi bu deneyimi yaşayabilmeleri için Erzurum'a davet ediyoruz" diye konuştu.

Erzurum Valiliği 1. Geleneksel Macera Team Kurumlar Arası Bot Rafting Yarışması'nın sonunda; birinciliği 0.53 saniye ile Aile ve Sosyal Hizmetleri Müdürlüğü, ikinciliği 0.56 saniye ile Orman Bölge Müdürlüğü ve üçüncülüğü 1.5 dakika ile Karayolları Bölge Müdürlüğü aldı - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ege'deki depremlere ilgili endişelendiren sözler
img

Schengen başvuruları için sürpriz adım
img

Ünlü isim, terör örgütü propagandası suçundan ifade verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı hata aracını 2 ayda bu hale getirdi! Direksiyon bile küflendi

Yaptığı hata aracını 2 ayda bu hale getirdi! Direksiyon bile küflendi
Kış günü sokağa atılan yaşlı çiftin sözleri yürek burktu: Geceleri burada donuyoruz

Fotoğraf dün gece Türkiye'nin turizm kentinde çekildi
Dünya Kick Boks Şampiyonu cami görevlisini yumruklayarak felç etti

Dünya Kick Boks Şampiyonu cami görevlisini yumruklayarak felç etti
Para kazandırarak gitti: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

İşte yeni takımı ve Galatasaray'a kazandırdığı para
Teğmenlerin ihraç kararının gerekçesi ortaya çıktı

Teğmenlerin ihraç kararının gerekçesi ortaya çıktı
Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.