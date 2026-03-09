Haberler

Pakistan'da yakıt krizi eğitimi aksattı: Tüm okullar 31 Mart'a kadar tatil edildi

Güncelleme:
Pakistan, Orta Doğu'daki çatışmaların neden olduğu yakıt krizi nedeniyle tasarruf önlemleri kapsamında tüm okullarda 31 Mart'a kadar eğitime ara verildi. Başbakan Şahbaz Şerif, resmi araçların yakıt ödeneklerinde kesinti yapılacağını ve kamu personelinin evden çalışacağını duyurdu.

Temel hizmetler dışında kamu ve özel sektör personelinin yüzde 50'sinin evden çalışacağını aktaran Şerif, ofislerin haftada sadece dört gün açık olacağını ancak bu kuraldan bankaların muaf olduğunu belirtti. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
