Özel Sporcular Down Sendromlu Basketbol Milli Takımı'ndan Bilecik Ziyareti

Özel Sporcular Down Sendromlu Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda elde ettikleri başarı sonrası Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i ziyaret etti.

15-21 Haziran 2025 tarihleri arasında İtalya'nın Ferrara kentinde düzenlenen SU-DS Avrupa Şampiyonası'nda 'Avrupa ikincisi' olan Özel Sporcular Down Sendromlu Basketbol Milli Takımı, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i makamında ziyaret etti. Ziyarete Federasyon Asbaşkanı ve Dünya Down Sendromu Cimnastik Federasyonu Başkanı Ensar Kurt, Milli Takım sporcuları Hasan Gökhan Kotan, Emre Bolluk, G. Yusuf Işık ve İl Temsilcisi İbrahim Aydoğar da katıldı.

İl Müdürü Ramazan Demir, "Gösterdikleri performans ve başarılarından dolayı sporcularımızı tebrik ederim. Başarılarının devamını dilerim" dedi. - BİLECİK