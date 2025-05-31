Özel Hastanelerde Alınan Fazla Ücretler İade Edilecek

Özel Hastanelerde Alınan Fazla Ücretler İade Edilecek
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Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, özel hastanelerin hastalardan aldıkları fazla ücretlerin tüketici hakem heyetlerine başvurulması durumunda geri iade edileceğini duyurdu. Kahramanmaraş'ta bir hasta, özel hastaneden aldığı 24 bin TL'lik fazla ücreti hakem heyeti vasıtasıyla geri almayı başardı.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, tüketici hakem heyetinden çıkan emsal karara göre, özel hastanelerin vatandaşlardan aldıkları fazla ücretlerin hakem heyetine başvurulması halinde iade edileceğini belirtti.

Kahramanmaraş'ta özel bir hastanede doğum yapan bir kadından 24 bin TL ücret alındı. Kişi, hastaneden taburcu olduktan sonra fazla ücret alındığını söyleyerek, Onikişubat Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyetine başvurdu. Atanan bilirkişinin raporuna göre, fazla ücret alındığı tespit edildi ve iadesine karar verildi. Alınan bu karar emsal niteliği taşırken, Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Şahin, "Özel hastanelerin yıllardır önüne geçemediğimiz bir uygulaması var. Bakanlığın çıkarmış olduğu yasalara göre özel hastaneler hastalardan fark ücreti talep etmesi sahip. Bu fark ücreti belli bir oranda geçerli. Bakanlık bunu belirlemiş ama özel hastaneler bu farkla yetinmiyorlar ve daha fazla para almanın yoluna gidiyorlar. Burada da ilk defa bir hakem heyetinden emsal bir karar çıktı. Daha önce fazla parası alınan tüketiciler SGK'ya başvuruyordu. İlk defa hakem heyetine başvuruyor ve heyet çok doğru bir kararla bilirkişi atayarak alınan fazla ücreti tespit ediyor. Yasaların belirlediği oranın üzerinde olduğu için iadesine karar veriyor. Hastamız sezeryanla doğrum yapmış ve kendisinden 24 bin TL ücret alınmış. Bilirkişi de alınması gereken paranın farkıyla beraber 9 bin TL olduğunu belirlemiş. Geriye kalan fazla bedelin iadesine karar veriliyor. Burada bilirkişini ücretini de, tebligat masraflarını da hastane ödüyor. Bu gerçekten emsal bir karar. Kahramanmaraş Onikişubat Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyetini tebrik ediyorum. Bütün hakem heyetlerinin tüketiciden alınan bu fazla bedeli geri iade etmesi durumunda olduğunu gösteren bir karar. Hastalarımız bir özel hastaneye gittiğinde ücret ödüyorlar ama daha sonra belgelerini saklayarak bunun peşine düşüp, fark ücretini de kontrol ettiğinde başvururlarsa haklarını geri alabilirler" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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