Öz İplik İş Sendikası tarafından Işıl Tekstil önünde yapılan eylemde, "İşçinin sendikal haklarını kullanmasını engellemek için dün su fıskiyeleri, bugün sirenler ve yıldırma girişimleri devrede. Sendikal mücadeleyi hiçbir baskı ve engelleme durduramayacaktır" denildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren Işıl Tekstil'de işçilerin sendikal hak ve özgürlükleri için verilen mücadele devam ediyor. Öz İplik İş Sendikası tarafından firma önünde eylem düzenlendi. Eylemde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2023 yılında yürüttüğümüz örgütlenme çalışmaları sırasında fabrika yönetimi, sendika temsilcilerimizin işçilerle iletişim kurmasını engellemek amacıyla fabrika önündeki asfalt yola su fıskiyeleri döşetmiştir. Normal şartlarda çimleri, çiçekleri, ağaçları ve toprağı sulamak için kullanılan bu sistem, sendika temsilcilerinin fabrika önüne yaklaşmasıyla birlikte tazyikli su püskürtecek şekilde devreye sokulmuştur. Sendikacıların işçilerle buluşmasını engellemek adına başvurulan bu yöntem, bir yandan sendikal haklara yönelik yaklaşımı ortaya koyarken, diğer yandan kamuoyunda trajikomik görüntülere neden olmuştur. Bugün ise aynı fabrikada sendikal örgütlenme mücadelesi yeniden gündemimizdedir. Tekstil sektörünün içinde bulunduğu ekonomik şartlar ve çalışma hayatında yaşanan sorunlar karşısında işçilerin hak arayışı ve örgütlenme ihtiyacı devam etmektedir. Sendikamız da işçilerin özgür iradeleriyle sendikal tercihlerini yapabilmeleri ve haklarını koruyabilmeleri için çalışmalarını sürdürmektedir. Ne var ki geçmişte su fıskiyeleriyle karşımıza çıkan engelleme anlayışının bugün farklı yöntemlerle devam ettiğini görüyoruz. Sendika temsilcilerimizin fabrika önüne gelerek işçilere seslenmek istemesiyle birlikte yüksek sesli sirenler çalınmakta, fabrika girişine araçlar çekilerek işçilerle iletişim kurulması engellenmeye çalışılmaktadır. Bununla da yetinilmemiş, fabrika yakınlarına park ettiğimiz sendikamıza ait aracın lastikleri, kim veya kimler tarafından gerçekleştirildiği henüz bilinmeyen bir müdahaleyle indirilmiştir."

"İşçinin iradesini suyla da susturamazsınız, sirenlerle de bastıramazsınız"

Yaşanan bu olayların zamanlaması ve birbirini takip eden uygulamaların sendikal faaliyetleri engellenmek istendiğine ilişkin ciddi soru işaretleri doğurduğunu kaydeden sendika sözcüleri, "Sendikamıza ait aracın lastiklerinin indirilmesine ilişkin olayın aydınlatılması, sorumluların tespit edilmesi ve gerekli hukuki işlemlerin yapılması amacıyla Ulaş Jandarma Komutanlığına başvurulmuştur. Sendikamız, bu olayın takipçisi olacak ve sendikal faaliyetlerimizi engellemeye yönelik her türlü girişim karşısında hukuki haklarını sonuna kadar kullanacaktır. Buradan açıkça ifade ediyoruz: Sendikal örgütlenme bir suç değil, işçilerin en temel haklarından biridir. Sendikal örgütlenme karşısında su fıskiyeleri çalıştırmak, sirenler çalmak, fabrika girişlerini araçlarla kapatmak ya da sendika araçlarına yönelik şüpheli müdahalelerin yaşanmasına zemin hazırlayan bir ortam oluşturmak kabul edilemez. Dün fıskiyelerle, bugün sirenlerle önümüzü kesmeye çalışanlara sesleniyoruz: İşçinin iradesini suyla da susturamazsınız, sirenlerle de bastıramazsınız. Biz Öz İplik İş olarak Işıl Tekstil işçilerinin hak ve menfaatlerini korumak, insanca çalışma şartları ve örgütlü bir gelecek için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı