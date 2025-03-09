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Otomotiv ihracatında şubat ayında geriledi

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Türkiye'nin otomotiv endüstrisi şubat ayında 2,98 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Tedarik endüstrisi ve binek otomobillerde düşüş gözlemlenirken, bazı pazarlarda ise artış kaydedildi. Yılın ilk iki ayında sektörün ihracatı yüzde 1,3 artarak 5,98 milyar dolara ulaştı.

Türkiye ihracatının lideri otomotiv endüstrisinin şubat ayı ihracatı yüzde 4,7 düşüşle yaklaşık 2 milyar 981 milyon dolar oldu. Türkiye ihracatından aldığı pay yüzde 14,3 olan sektörün yılın ilk iki ayındaki ihracatı ise yüzde 1,3 artışla 5 milyar 980 milyon dolara ulaştı.
Sektörde en büyük ürün grubu olan tedarik endüstrisi ihracatı şubatta yüzde 3 azalışla 1 milyar 224 milyon dolar oldu. Binek otomobiller ihracatı yüzde 0,6 azalarak 920 milyon dolar oldu. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 13 düşüşle 480 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 9,5 azalışla 211 milyon dolar ve çekiciler ihracatı da yüzde 0,2 azalışla 116 milyon dolar oldu. Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya ihracat yüzde 7 azaldı. Önemli pazarlardan Romanya'ya ihracat yüzde 23, İspanya'ya yüzde 41 ve Çekya'ya yüzde 27 artarken, Rusya Federasyonu'na ise yüzde 50, Belçika'ya da yüzde 17 düştü.

Otomotiv İhracatında Şubat Ayında Düşüş: Yüzde 4,7 Azaldı

Binek otomobillerde en büyük pazar olan Fransa'ya ihracat geçen yılın aynı dönemi ile aynı seyretti. Önemli pazarlardan İspanya'ya ihracat yüzde 68, Slovenya'ya yüzde 90, Portekiz'e yüzde 251 artarken, İtalya'ya yüzde 21, Birleşik Krallık'a yüzde 17 ve Polonya'ya yüzde 35 düşüş yaşandı.

AVRUPA'YA İHRACATTA DÜŞÜŞ KAYDEDİLDİ

Şubat ayında sektörün en büyük pazarı olan Almanya'ya yüzde 7 artışla 470 milyon dolar ihracat yapılırken, Fransa'ya ihracat yüzde 5 düşüşle 316 milyon dolar, Birleşik Krallık'a da yüzde 17 azalışla 299 milyon dolar oldu. İspanya'ya ihracatta yüzde 55, Slovenya'ya yüzde 47, Romanya'ya yüzde 22, Portekiz'e yüzde 53 ve Çekya'ya yüzde 15 artış kaydedildi. Diğer pazarlardan İtalya'ya ihracatta ise yüzde 28, Polonya'ya yüzde 18, ABD'ye yüzde 15 ve Rusya'ya yüzde 52 düşüş oldu.

Otomotiv İhracatında Şubat Ayında Düşüş: Yüzde 4,7 Azaldı

Ülke grubu bazında en büyük pazar olan AB Ülkelerine şubat ihracatı yüzde 2 artışla 2 milyar 152 milyon dolar olurken, aldığı pay ise yüzde 72 oldu. Diğer Avrupa Ülkeleri yüzde 12,4 pay ile ikinci sırada yer alırken, bu gruba ihracat yüzde 14 azaldı. Geçen ay Bağımsız Devletler Topluluğu'na yüzde 36 ihracat düşüşü yaşanırken, Ortadoğu Ülkeleri'ne ise yüzde 58 ve Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine yüzde 15 düşüş yaşandı.

Otomotiv ihracatında şubat ayında geriledi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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