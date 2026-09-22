Osmaniye'de YENİ Parti vekilleri fıstık üreticisinin sorunlarını dinledi

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Değirmenocağı köyünde fıstık hasadına katılan YENİ Parti milletvekilleri, üretici Vedat Çetin Kaya'nın sorunlarını dinledi. Fıstığın yeterli destek görmediğini ve fiyat belirsizliği yaşandığını belirten Kaya, "Fıstık tamamen üvey evlat. Üretiyoruz ama ürün para ederse kazanacağız, etmezse iflas" dedi.

Bir dizi ziyaret için Osmaniye'ye gelen YENİ Parti Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu ve Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan, Değirmenocağı köyünü ziyaret ederek fıstık hasadına katıldı. Milletvekilleri, üretici Vedat Çetin Kaya ile bir araya gelerek fıstık üreticilerinin yaşadığı sorunları dinledi.

Fıstık üreticisi Vedat Çetin Kaya, ürünün yeterli destek görmediğini ve fiyat konusunda üreticinin belirsizlik yaşadığını belirterek, fıstığın "üvey evlat" muamelesi gördüğünü söyledi.

Üretimde planlama yapılmasına rağmen desteğin zamanında verilmediğini ifade eden Kaya, "Fıstık ekimi için planlama yaptık. Planlamayı yaptıktan sonra bana desteği ver. Ben şimdi ürün ekiyorum ama bir yıl sonra destek alabiliyorum. Bunun bana hiçbir anlamı yok" dedi.

Fıstığın destek kapsamının dışında bırakıldığını savunan Kaya, üreticinin gübre ve mazot desteğinden yeterince yararlanamadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Fıstık tamamen üvey evlat. Hiç kimse fıstığa fiyat vermiyor. Tamamen tüccarın elinde. Fiyat yok, destek yok. Destek kapsamına alınması için o kadar duyurulmaya çalışıldı ama kesinlikle desteği yok. Çok az bir gübre ve mazot desteği veriliyor, onu da bütün tarlalara veriyorlar. Ama fıstığın kesinlikle bir lira desteği yok."

Üreticinin ürününü hangi fiyattan satacağını bilmeden üretim yaptığını belirten Kaya, artan maliyetlere dikkati çekti. Kaya, "Üretiyoruz ama ürün para ederse kazanacağız, para etmezse iflas. Çiftçi bildiğin kumar oynuyor. Her yıl daha kötüye gidiyoruz. Geçen yıl bu fıstıkla bir kilo mazot alıyorduk, bu yıl onu bile alamıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA