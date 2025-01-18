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Osmaniye'de Vatandaşlar Erken Seçim Talep Ediyor

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Kadirli ilçesinde geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlar, artan zamlar nedeniyle erken seçim çağrısında bulundu. Hodim pazara çıkan vatandaşlar, geçim dertlerini ve hayatın zorluklarını dile getirerek, mevcut durumun sürdürülemez olduğunu vurguladılar.

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde geçim sıkıntısı yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar erken seçim talebinde bulundu. Seçim isteyen bir vatandaş, "Kazandığımız üç kuruş. Çocuğum 'baba çikolata' çikolatayı alamaz olduk, hayat bu mu? Böyle olmaması lazım. Görüyorsun işte rezilliğimizi" derken, başka bir vatandaş ise, "Hayat zor yaşanacak hal kalmadı. Erken seçim olmalı, hemen olmalı. Memleket battı. Her gün zam, her gün zam" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarında alışverişe gelen vatandaşlar, geçim sıkıntısı çektiklerini ifade ederek, erken seçim istedi. Vatandaşlar yaşadıklarını sıkıntıları şöyle dile getirdi:

"Hiçbir şeye güç yetmez oldu"

"Geçim olmazsa seçim olur. Haftada bir gün pazara çıkıyoruz evde dört kişiye bakıyoruz geçim yok. Kazandığımız üç kuruş. Çocuğum 'baba çikolata' çikolatayı alamaz olduk, hayat bu mu? Böyle olmaması lazım. Görüyorsun işte rezilliğimizi. Evde iki çocuğum var, eşim var. Bir hafta pazara çıkıyorum onunla geçimimi sağlıyorum. Geçim olmazsa seçim olur. Eninde sonunda gidecek herkes yolcu."

"Vallahi zor geçiniyoruz durum o. Hanımla bana verdikleri para 8 bin 500 lira. Hayat zor yaşanacak hal kalmadı. Erken seçim olmalı, hemen olmalı, bir saniye yine durmasın. ya memleket gitti battı. Her gün zam, her gün zam. Haftada iki sefer benzine, mazota zam yapıyor adam ya görmüyor musun? Hiçbir şeye güç yetmez oldu, pahalı. Durum bu."

"Bu düzenin sona ermesi lazım"

"Kadirli'de semt pazarlarında esnaflık yapıyorum. Şu anda hiçbir türlü bu zamana kadarki gördüğümüz en kötü enflasyonu yaşıyoruz. Evimizi geçindirmekte zorluk çekiyoruz. Her şey çok pahalı. Pahalı olduğu için vatandaş alamıyor. Alamadıktan sonra da ne yapıyoruz biz de geçinemiyoruz. Ben altı nüfusa bakıyorum şu anda da bakmakta zorluk çekiyorum. Her sabah kızlarım okula giderken 200 lira harçlık veriyordum, onu da veremez duruma geldim. Biz de bir an önce vatandaş olarak sayın Özgür Özel'in dediği gibi 'geçim yoksa seçim var' biz de şu an erken seçim istiyoruz."

"Böyle geziyoruz hayattan memnun olur halim var mı bir görsen. Bu düzenin sona ermesi lazım, erken seçim lazım. Ben bu kadar derim."

Osmaniye'de Vatandaşlar Erken Seçim Talep Ediyor
Kaynak: ANKA / Yerel
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