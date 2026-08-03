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TÜİK'in Enflasyon Rakamlarına Vatandaş Tepkisi

TÜİK'in Enflasyon Rakamlarına Vatandaş Tepkisi
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TÜİK'in açıkladığı temmuz enflasyonuna (aylık %1,78, yıllık %31,75) Osmaniye'de vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşlar, gerçek hayat pahalılığının bu rakamların çok üzerinde olduğunu savunarak TÜİK'in gerçekleri yansıtmadığını iddia etti.

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayı enflasyonunu aylık yüzde 1,78, yıllık ise yüzde 31,75 olarak açıklamasını eleştiren bir vatandaş, "TÜİK öteden beri bizi kandıran, gerçekleri söylemeyen bir kuruluş" dedi.

TÜİK, temmuz ayı enflasyonunu aylık yüzde 1,78, yıllık ise yüzde 31,75 olarak açıklamasının ardından Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar açıklanan rakamların hayat pahalılığını yansıtmadığını savundu. Yurttaşlar, artan gıda fiyatları, düşük alım gücü ve yüksek üretim maliyetlerinden şikayet etti.

Vatandaşlar tepkilerini şöyle dile getirdiler:

"TÜİK'E HİÇ İNANILACAĞI YOK"

- "Bir kilo buğday 13-14 lira, bir ekmek 17,5 lira, adam şurada gözümün önünde 50 liraya alıyor, 150 liraya satıyor bir malı. Bunlara bir çözüm bulunması lazım."

- "TÜİK'in 1,78'i bizim 18'imiz. Buna güç yeter mi? Pazardan yeni geldim, 40 liralık domates olmuş 80 lira geri, kime yeter, kim alır? Verdiği 3 bin 500 lira para. TÜİK'e hiç inanılacağı yok, biz ancak alışveriş ettiğimiz için kendimize inanırız."

"FİYATLAR ÇOK PAHALI"

- "TÜİK öteden beri bizi kandıran, gerçekleri söylemeyen bir kuruluş. Fiyatlar çok pahalı. Ben çiftçiyim, bizim ürettiğimiz mısırı mesela kaça alacaklar? Gübreyi aldık 30 liraya, mazot oldu 80 lira, neresi kar bunun? Buğday da öyle, 14 liraya buğday sattık, çıkamıyoruz işin içinden."

- "TÜİK aynen hükümet yanlısı bir kuruluş. Söylemiş olduğu enflasyon farkı yüzde 30-35 diyorsa bu rakama 200'ün üzerinde bakmak lazım. Sağ olsun hükümet, çok iyi durumdayken dilenci durumuna düştük. Söyleyecek başka çok şey var da bir şeyler söylersek hemen içeri atıyorlar, işlerine gelmeyeni."

- "3 bin 500 lira aylık alıyordum, aylıkla taksitle buzdolabı almıştım. Şimdi 20 bin lira alıyorum, 20 bin lira ay sonuna yetmiyor. Hatta bunun içine yan gelirim de var. Hiç kimseye inanmıyorum."

Kaynak: ANKA
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