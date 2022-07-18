Osmaniye'de Tezgah Açan Seyyar Satıcı, Elmaları Satamayınca Halka Ücretsiz Dağıttı

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde seyyar satıcı Tekin Alasırt, pazara getirdiği elmaları satamayınca vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Alasırt, artık esnaflık yapmayacağını belirterek, "Tarlaya gitsem yevmiyecilik yapsam bundan çok kazanırdım. Demek ki esnaflık bitmiş. Artık ben bu işi yapmayacağım, vazgeçtim" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde seyyar satıcı Tekin Alasırt, yayladan topladığı elmaları satmak için tezgah açtı. Ancak umduğu satışı yapamayan Alasırt, elinde kalan elmaları "Elma ücretsiz gel. Para kazanamıyoruz en azından hayır kazanayım" diyerek vatandaşlara dağıttı. Alasırt, şunları söyledi:

"400 KİLO ELMANIN 50 KİLOSUNU SATTIM, KALANI SATAMADIM HAYRIMA DAĞITTIM"

"Yaylaya gittim 400 kilogram elma topladım. 400 kilo elmanın 50 kilosunu sattım, geriye kalanı duruyor, satamadım. Akşam oldu satamadım hala, ben de hayrıma dağıttım. Yani para pul istemiyorum. 250 lira gaz masrafım oldu, ondan sonra git gel masrafım, işçilik masrafım derken yaklaşık bin liraya yakın masrafım oldu. Ben bir de elmayı borca aldım. Ben bu elmanın parasını nasıl ödeyeceğimi düşünüyorum. Elmayı 3 liraya aldım, 5 liraya satmaya çalıştım ve satamadım onu da.

"MİLLET 5 LİRAYA ELMA ALAMIYOR DÜŞÜNÜN ARTIK"

Millet 5 liraya elma alamıyor yani düşünün artık hesabını siz yapın. 3 liraya ben aldım, 2 lira karıyla zaten masrafları hesap etmiyorum yani 2 lira toplamda 2 lira kar kalıyor bana sözde. 50 kilo elma sattım 50 kilo elmada 2 liradan kar yaptığıma göre 100 lira karım olmuş oluyor, 100 lirayla da ben nasıl geçineceğim, ne yapacağım?

"YEVMİYECİLİK YAPSAM BUNDAN ÇOK KAZANIRDIM"

Tarlaya gitsem yevmiyecilik yapsam bundan çok kazanırdım. Amla ne yapayım ben de daha iyi olur mu düşüncesiyle bu işe giriştim ama olmuyor yani. Demek ki esnaflık bitmiş. Artık ben bu işi yapmayacağım vazgeçtim, yani tamamen bırakıyorum bu işi, esnaflığı."

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Pazar yeri detaylar

Vatandaşlar elma alıyor

Tekin Alasırt

ANKA / Yerel