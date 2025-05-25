Osmaniye'de İşletmeler Kapanıyor: 22 İşletme Son 5 Ayda Kapatıldı

Osmaniye'de İşletmeler Kapanıyor: 22 İşletme Son 5 Ayda Kapatıldı
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Osmaniye'de İşletmeler Kapanıyor: 22 İşletme Son 5 Ayda Kapatıldı
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CHP Osmaniye İl Başkanı Mutlu Yavuzer, ekonomik sıkıntılar nedeniyle son 5 ayda sadece kendi ofislerinde 22 işletmenin kapanış yaptığını açıkladı. Adalet ve hukuksuzluğun ekonomiye etkilerini vurguladı.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - CHP Osmaniye İl Başkanı ve mali müşavir Mutlu Yavuzer, işletmelerin zor durumda olduğunu, esnafın son beş aylık dönemde işlerini yapamaz hale geldiğini belirterek, yılın ilk 5 ayında sadece kendi işletmelerine bağlı 22 işletmenin kapanış verdiğini söyledi.

Osmaniye'de mali müşavirlik yapan CHP Osmaniye İl Başkanı Mutlu Yavuzer, ülkede adalet ve hukuksuzluktan kaynaklı bir güvensizlik ortamının olduğunu belirtti.

Yavuzer, "2025'in beş aylık döneminde sadece bizim ofisimizde 22 kapanış yaptık. Bu kapanışlar daha önceleri genelde ölüm ve emekliye ayrılanlardan kaynaklı oluyordu. Bu beş aylık dönemde ekonomik sıkıntılar işletmenin kendini idame ettirememesinden kaynaklı hepsine bir kapanış dilekçesi vermek zorunda kaldık. İnsanlarımız ve esnafımız son beş aylık dönemde işlerini yapamaz, işlerini ilerletemez hale gelmiştir" diye konuştu.

Bunun en büyük etkilerinden birinin de ülkedeki adalet ve hukuk sorunu olduğunu aktaran Yavuzer, şunları kaydetti:

"Adaletin ve hukukun ülkemizde olduğunu gördüğümüz zaman esnafımız işletme sahibimiz de daha ileriye daha güvenli bir ekonomiye sahip olacağını düşünüp işletmelerini devam ettirecektir. Bu sadece bizim işletmemizde beş aylık dönemde 22 kişiye kapanış verdik. Bunu tabii Türkiye geneline vurduğumuz zaman bu sayı daha daha fazla olacaktır. Bunun bir araştırmasını yaptığımızda gerçekten insanların artık hukuktan ve adaletten geri yanıt alamadıkları için ve bu da ekonomiye çok büyük etkiler bıraktığı için o güveni, o ekonomik istikrarı sağlayamadıklarını düşündüklerinde kapanışlar çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Bunun önünü alamadığımız takdirde bu kapanışların önü kesilmeyecek ve mükelleflerimizin, işletmelerimizin bu zor süreçten kurtulabileceğine inanmıyoruz. Biz her zaman söylediğimiz gibi vergi yükünü mükellefimizden, vergi mükelleflerinden almadığımız sürece, bu ağır yükleri, bu ağır adaletsizliği almadığınız sürece yakında daha da fazla kapanışlar göreceğiz."

Kaynak: ANKA / Yerel
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