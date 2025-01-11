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Osmaniye'de Evlenecek Gençlere Fon Desteği

Osmaniye'de Evlenecek Gençlere Fon Desteği
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Osmaniye'de 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' kapsamında 288 çift başvurdu, 131 çift fon desteği almaya hak kazandı. Vali Erdinç Yılmaz, fon desteğinden faydalanan Berkay Onuş ve Elif Açık çiftini makamında kabul etti.

Osmaniye'de "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında Aile ve Gençlik Fonu'na 288 çiftin başvuru yaptı 131 çift Aile ve Gençlik Fonu'nu almaya hak kazandı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında fon desteğinden faydalanarak evlenen Berkay Onuş ve Elif Açık'ı makamında kabul etti. Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar da yer aldı.

Osmaniye Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" hakkında bilgi veren Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar, "10 Ocak itibarıyla İlimizde Aile ve Gençlik Fonu'na 288 çiftin başvuru yaptığını ve 131 çiftin Aile ve Gençlik Fonu'nu almaya hak kazandı. 17 çiftin fonunun hesaplarına yatırıldığını, 21 Ocak'ta 38 çiftin hesabına fonlarının yatırılacak. Aile ve Gençlik Fonu olarak yeni evlenecek çiftlere 2 yılı geri ödemesiz 4 yıl vadeli faizsiz 150.000 TL fon desteği sağlanacaktır. "diye konuştu.

Berkay Onuş ve Elif Açık ile bir süre sohbet eden Vali Yılmaz, genç çifte mutluluklar diledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'ın Osmaniye ziyaretinde, Osmaniye'nin 9. İl olarak Aile ve Gençlik Fonu'na dahil edildiği müjdesini verdiğini belirten Vali Yılmaz, "Aile çok önemli. Aile yapımızı ne kadar sağlam kurarsak o kadar güçlü millet, o kadar güçlü toplum oluruz. Allah sizi bu kutlu yolda hep mutlu eylesin. İnşallah bu krediden daha çok hemşerimiz yararlanır" dedi.

İlimizde fon desteğinden faydalanan ilk çift olduklarını ifade eden Elif Açık, bu projeye dahil olmaktan mutlu olduklarını ifade ederek, "Bakanlığımızın bu güzel projesi için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Biz bu kredi sayesinde beyaz eşyalarımızı aldık, yükümüz biraz hafifledi. Evliliğimiz daha da kolaylaştı" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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