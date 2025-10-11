Osmaniye'de Deprem Sonrası Yeniden İnşa Projeleri Hızla Devam Ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Osmaniye'de şehrin yeniden inşası kapsamında yürütülen projeler, şehre modern bir görünüm kazandırmayı hedefliyor. Bu kapsamda Alibeyli Mahallesinde yapımına devam eden rezerv alanda çalışmalar aralıksız sürüyor. Toplam 51 bin metrekare alanda yürütülen projede, 68 konut, 233 dükkan ve 96 ofis olmak üzere 397 bağımsız bölüm inşa ediliyor. İnşaatta incelemelerde bulunan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Alibeyli bölgesinde yapılan inşaatların yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedefliyoruz, alan Osmaniye'nin yeni ticaret merkezi olacaktır" dedi.

Alibeyli Mahallesinde yapımı devam eden rezerv alanın Osmaniye'ye değer katacak bir yere olacağını söyleyen Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Şu anda Zafer Cami civarında Alibeyli 2 rezerv alanındayız. Burada bazı gecikmeler yaşadık ama şu anda son derece hızlı ve etkili bir şekilde çalışma devam ediyor. İnşallah yıl sonunda burayı da bitirmeyi hedefliyoruz. 233 dükkan, 96 ofis olacak, 397 toplamda bağımsız bölüm inşa edilmiş olacak. Yaklaşık 51 bin metrekare alanda bu inşaatımız devam ediyor. İnşallah burası tamamlandığında Osmaniye'mizin mimari yapısına uygun bir şekilde mimarisine katkı sağlayacak, gerçekten ticaret merkezi olacak, Osmaniye'mize değer katacak bir yer olacak. Burayı da en iyi şekilde inşallah tamamlayıp Osmaniyeli hemşerilerimizin hizmetine sunmanın gayreti içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. - OSMANİYE