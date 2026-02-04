Osmaniye'de deprem sonrası 13 bin 573 bağımsız bölümün ihalesi yapıldı

OSMANİYE Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Zafer Bektaş, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentte yürütülen konut ve işyeri çalışmalarına ilişkin son durumu değerlendirdi. Müdür Bektaş, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası Osmaniye genelinde 702 binanın doğrudan yıkıldığını belirterek, hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından ağır hasarlı ve can güvenliği riski taşıyan 8 bin 259 binanın kontrollü şekilde yıkıldığını söyledi. Osmaniye'de il ve ilçe merkezleri ile kırsalda toplam 12 bin 557 bağımsız bölümün kurasının çekilerek hak sahiplerine teslim edildiğini ifade eden Bektaş, "İl ve ilçe merkezlerinde 10 bin 377 konut ve 373 işyeri, kırsalda ise 1.807 köy evi olmak üzere toplamda 12 bin 184 konut ve 373 işyeri, 12 bin 557 bağımsız bölümü oluşturmaktadır" dedi. Bektaş, Osmaniye'de depremden etkilenen tüm hak sahiplerinin güvenli konutlara kavuşması amacıyla il, ilçe merkezleri ve kırsalda toplam 12 bin 813 konut ve 760 işyeri olmak üzere 13 bin 573 bağımsız bölümün ihalesinin yapıldığını açıkladı. Yerinde dönüşüm çalışmalarına da değinen Bektaş, "Vatandaşlarımızın kendi arsalarında yeniden inşa sürecine destek verilmiştir. Bu kapsamda kırsal alanda 567, kentsel alanda 596 olmak üzere toplam 1.163 bina için dönüşüm gerçekleştirilmiştir. Toplamda 2 bin 429 bağımsız bölümün yapım çalışmaları devam etmekte olup, fiziki gerçekleşme oranı yüzde 75'tir" diye konuştu.

Depremzedelere sağlanan desteklere ilişkin bilgi veren Bektaş, "Vatandaşlarımıza 1 milyar 27 milyon 632 bin TL hibe, 1 milyar 33 milyon 172 bin TL kredi olmak üzere toplam 2 milyar 60 milyon 805 bin TL destek sağlanmıştır. Yerinde dönüşüm, şehir dokusunun korunması açısından büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.