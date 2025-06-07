Osmaniye'de Çay Ocağı Sahibi Ücret Ödemeyenlere Tepki Gösterdi

Osmaniye'de Çay Ocağı Sahibi Ücret Ödemeyenlere Tepki Gösterdi
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Osmaniye'de Çay Ocağı Sahibi Ücret Ödemeyenlere Tepki Gösterdi
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Osmaniye'de çay ocağı işleten bir esnaf, çay içip parasını ödemeden giden müşteriler nedeniyle uyarı yazısı asmak zorunda kaldı. Yazıda, herkesin içtiği çayın parasını ödemesi gerektiği vurgulandı.

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'de çay ocağı işleten bir esnaf, çay içip ücret ödemeden gidenlerden bıkınca, işletmesinin camına uyarı yazısı asmak zorunda kaldı. Yazıda, "Kimse yanındakine güvenip çay içmesin, herkes içtiği çayın parasını versin" ifadeleri yer aldı.

Osmaniye'de uzun yıllardır çaycılık yapan esnaf, çay ocağında oyun oynayanların yanına oturup çay içen ancak parasını ödemeden giden müşterilerin sayısı artınca çareyi işletmesinin camına uyarı yazısı asmakta buldu. Yazıdaki "Kimse yanındakine güvenip çay içmesin, herkes içtiği çayın parasını versin" ifadeleri, esnafın ücret ödemeden gidenlere hem tepkisini hem de bıkkınlığını yansıttı.

Kaynak: ANKA / Yerel
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