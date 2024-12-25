Üye Girişi
Haberler
Kazakistan'da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü
Kazakistan'da içinde 72 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü
Yolcu uçağının düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
Yolcu uçağının düşme anı! Bir anda alev topuna döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti artıracak mı? Tüm gözler bu saate çevrildi
Asgari ücrete yapılan zammı düşük bulanlar bu saate kilitlendi
Yeni asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı, tüm hesaplar baştan sona değişti
Yeni asgari ücret belli oldu, tüm kalemler baştan sona değişti

Osmaniye'de Asgari Ücret Zammı Vatandaşları Hayal Kırıklığına Uğrattı

Osmaniye'de Asgari Ücret Zammı Vatandaşları Hayal Kırıklığına Uğrattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar, 2025 yılı için belirlenen asgari ücretin 22 bin 104 TL olmasına tepki gösterdi. Çeşitli insanlar, asgari ücretin yetersiz olduğunu ve geçim sıkıntısı çektiklerini ifade etti. Birçok kişi, daha yüksek bir artış beklediklerini belirtirken, erken seçim talep ettiklerini dile getirdiler.

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar, 2025 yılında uygulanacak olan asgari ücrete verilen yüzde 30'luk zammın az olduğunu belirterek, duruma tepki gösterdi. Bir asgari ücretli "30 bin lira bekliyorduk asgari ücreti ama 22 bin lira olması bizi hüsrana uğrattı. Kendileri de hüsrana uğrar, erken seçim istiyoruz" dedi. Başka bir asgari ücretli ise "Yılda şöyle düşündüğünüz zaman bir ürüne on defa zam geliyor, asgari ücrete sadece bir defa geliyor" ifadelerini kullandı.

Osmaniyeli vatandaşlar, 2025 yılında uygulanacak asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak belirlenmesine tepki gösterdi. Asgari ücretli çalışan bir vatandaş, şunları söyledi:

"Asgari ücret çok az oldu. Biz geçinemiyoruz. Çünkü bir yumurta olmuş 7 lira, bir çay olmuş 10 lira. Bu böyle olmuyor çok az. Bu asgari ücretle geçinemiyoruz, bu böyle olmuyor. 30 bin lira olması lazımdı. Bizim çocuklarımız var, bizim geleceğimiz var. Asgari ücret böyle olmuyor geçinemiyoruz. Çok az, millet isyan bayraklarını çekiyor. Böyle ekonomi olmaz, böyle asgari ücret olmaz. Herkes isyanda."

"Ürüne gelen zamma göre asgari ücrete çok düşük zam verildi"

Başka bir asgari ücretli, "Yetmez, işçinin, emekçinin hakkı sadece 22 bin lira değil, yetmez, ben yeterli bulmuyorum. En azından benim görüşüm 30 bin olması lazımdı. Çünkü yılda şöyle düşündüğünüz zaman bir ürüne 10 defa zam geliyor, asgari ücrete sadece bir defa geliyor. İşvereni de düşündüğün zaman işveren de haklı bir taraftan ama ürüne gelen zamma göre asgari ücrete çok düşük zam verildi. Ben yeterli bulmuyorum" diye konuştu.

"Erken seçim talep ediyoruz"

Başka bir asgari ücretli ise "Asgari ücret 22 bin lira oldu açıklandı. Yeterli değil, yine hayal kırıklığına uğradık, hüsran. İnşallah yani erken seçim talep ediyoruz. 30 bin lira bekliyorduk asgari ücreti ama 22 bin lira olması bizi hüsrana uğrattı. Kendileri de hüsrana uğrar, erken seçim istiyoruz" şeklinde konuştu.

Başka bir asgari ücretli ise "Ben de yeterli bulmuyorum. Benim de 30 bin lira beklentim vardı ama istediğimiz gibi olmadı. Düşünüyoruz yani nasıl geçineceğimizi sadece düşünüyoruz. Ev kira değil, ev kira olsa geçinmemiz imkansız. Evliyim, bir çocuğumuz var. 22 bin lirayla zor yetmez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Yerel
img

Asgari ücretin beklenenden erken açıklanmasıyla ilgili çarpıcı iddia
img

Kazakistan'da içinde 72 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü
img

Asgari ücrette nokta atışı yapan ismin emekliler için de bir tahmini var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu da yeni asgari ücrete tepki gösterdi
Açıklanan rakam ittifak ortağını da isyan ettirdi
Yemen'deki Husiler İsrail'i gece yarısı yine vurdu
İsrail'in kalbi gece yarısı yine vuruldu
Yeni asgari ücrete Bedri Usta da tepki gösterdi: Kurban olayım rakamı artırın
Yeni asgari ücret Bedri Usta'yı da küplere bindirdi
'Yakışıklı Güvenlik'i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor
'Yakışıklı Güvenlik'in o makamda ne işi var? Görüntüye tepki yağıyor
Yeni asgari ücretle 4 çeyrek altın alınabiliyor
Yeni asgari ücretle bakın kaç çeyrek altın alınabiliyor
Bankadan para çekimlerinde belge ibraz zorunluluğu geliyor
Bankadan para çekimlerinde belge zorunluluğu geliyor

Son Dakika Haberleri

HALKA ARZ | Armada Gıda halka arz kaç lot verir? Armada Gıda halka arz katılım endeksine uygun mu? 26 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu 2025 KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA | Kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret kıdem tazminatı hesaplaması nasıl yapılır? MEMUR ZAM HABERLERİ! 2025 memur zam oranı yüzde kaç olacak? Memur maaş zammı 2025 için belli oldu mu? Günlük GSS primi ne kadar oldu? 2025 GSS primi kaç TL? 25 Aralık tarihte bugün ne oldu? 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluşu mu? EMEKLİ ZAM HABERLERİ! 2025 emekli zam oranı yüzde kaç olacak? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 25 Aralık Çarşamba Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? ASGARİ ÜCRET ARA ZAM | 2025 Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? ASGARİ ÜCRET 2025 BRÜT-NET ne kadar oldu? Asgari ücrete yüzde kaç zam yapıldı? Süper Lig 18. hafta maçları ne zaman? Süper Lig 18. hafta maç programı belli oldu mu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.