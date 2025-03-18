İsrail ateşkesi bozdu! Bomba yağdırılan Gazze'de bilanço git gide ağırlaşıyor

İsrail, Gazze'ye bomba yağdırdı! Bilanço git gide ağırlaşıyor
Hamas'tan ilk açıklama: İsrail ateşkes anlaşmasını tek taraflı olarak bozdu

Hamas'tan saldırı sonrası ilk açıklama! Kritik bir çağrı yaptılar
Türkiye'den Suriye hamlesi! Teklif Şara'dan geldi, silah tedariki başlıyor

Teklif Şara'dan geldi! Türkiye'den çok konuşulacak Suriye hamlesi
Erdoğan'ın 'Görevinizi yapın' talimatı sonrası harekete geçen ekiplere böyle karşı koydular

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basan ekiplere böyle direndiler

Osmaneli Zabıta Ekipleri Cuma Pazarı'nda Denetim Gerçekleştirdi

Osmaneli Zabıta Ekipleri Cuma Pazarı'nda Denetim Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaneli Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Cuma Pazarı'nda fiyat etiketi kontrolleri yaparak esnafa kurallar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Denetimlerin amacı, vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmeleri ve esnafların kurallara uymasını sağlamak.

Osmaneli Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Cuma Pazarı'nda düzenli denetimlerini gerçekleştirdi.

Pazar yerinde fiyat etiketi kontrollerine ağırlık veren ekipler, esnafa kurallar konusunda gerekli bilgilendirmelerde bulundu. Denetimlerin, hem vatandaşların güvenli ve şeffaf bir alışveriş yapabilmesi hem de esnafların kurallara uygun hareket etmesini sağlamak amacıyla düzenli aralıklarla sürdürüleceği belirtildi. Yetkililer, tüm esnafın bu kurallara hassasiyetle uymasının toplumun genel faydasına olduğunun altını çizdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

İşçiler 100 bin liradan fazla maaş alacak
img

Simpsonlar'ın kehaneti gerçek çıktı! 4 ülkede de aynı olay yaşandı
img

Yakınlarının kelepçelenip götürüldüğü anları bakın nasıl paylaştılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatını kaybeden Tanyeli'nin vasiyeti ortaya çıktı

Hayatını kaybeden Tanyeli'nin vasiyeti ortaya çıktı
Her AVM'de mağazası vardı! MyGlobe şirketi konkordato ilan etti

Türkiye'nin önde gelen markası konkordato ilan etti
Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor

Memurlara yeni hak geliyor
Erdoğan'ın elini öpüp harçlık alan eski Türkiye güzeline kritik görev

Erdoğan'ın elini öpüp harçlık alan eski Türkiye güzeline kritik görev
Simpsonlar'ın 2025 kehaneti doğru çıktı! 4 ülke resmen karanlığa gömüldü

Simpsonlar'ın kehaneti gerçek çıktı! 4 ülkede de aynı olay yaşandı
Somalili askerlerin eğitildiği kışlada büyük kavga! 2'si ağır çok sayıda yaralı asker var

Somalili askerlerin eğitildiği kışlada büyük kavga! İki kişi entübe

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.