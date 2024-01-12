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Osmaneli'de Minibüs Durakları Yenilendi

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yıpranan ve eskiyen minibüs durakları, Osmaneli belediyesine bağlı atölyede ustalar tarafından yenilenerek kullanıma sunuldu. Ahşap duraklar, ilçenin birçok noktasına konulmaya devam ediyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde minibüs durakları yenilendi.

Osmaneli'nde yıpranan, eskiyen minibüs durakları yenilerek kullanıma sunuldu. Osmaneli belediyesine bağlı atölyede ustalar tarafından yapılan ahşap duraklar kullanıma açılarak halkın beğenisini kazandı. Hem görüntü olarak hem de kullanışı olarak sevilen duraklar ilçenin birçok noktasına konulmaya devam ediyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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