Osman Ismak'ın Geri Takla Gösterisi Instagram'da 100 Milyon İzlenmeye Ulaştı

Samsun'da yaşayan ve geri takla rekoruyla Guinness'e giren Osman Ismak'ın (34) deniz kenarındaki takla gösterisi, Instagram'ın global hesabında paylaşıldı. Video 100 milyondan fazla izlenerek büyük ilgi gördü.

Ordu'nun Korgan ilçesinde dünyaya gelen ve devlet korumasında büyüyen Osman Ismak, çocuk yaşta başladığı judo kariyerine antrenör olarak devam ediyor. Samsun'un Terme İlçe Müftülüğü'nde görev yapan aynı zamanda judo antrenörlüğü görevini yürüten Osman Ismak'ın plajda gerçekleştirdiği geri takla gösterisi, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Görüntü, Instagram'ın global hesabında paylaşılırken, 100 milyonu aşkın kişi tarafından izlendi.

"Bu video bir çocuğun bile spora başlamasına vesile olduysa gurur duyarım"

Yeni rekorlar kırmak için çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Osman Ismak, "10 Ağustos 2025 tarihinde Terme'de düzenlenen plaj futbolu müsabakasından sonra arkadaşlarımızla serinlemek için denize girdik. O sırada herkesin beğenebileceği geri takla videosu aklıma geldi. Bunu kayıt altına aldık. Videoyu sosyal medyaya yükledim. Kısa sürede vatandaşlarımız tarafında bir hayli ilgi gördü. Bu video İnstagram yetkililerinin dikkatini çekti ve benim iletişim kurarak videoyu paylaşmak istediler. Bu teklif beni hem heyecanlandırdı, hem de gururlandırdı. Ülkemizde yetenekli insanları dünyaya göstermek için bir fırsattı. Daha önce Guiness Rekorlar Kitabı'nda 57 olan geri takla rekoruna 60'a çıkararak kırmayı başardım. Bundan sonrada yeni rekorlar kırmak için de çalışmalarımı yapmaktayım. İnstagram tarafından paylaşılan videom beni gururlandırdı çünkü videonun dünyaya kötü örnek değil, aksine spora özendiren, insanları harekete geçiren bir şey sunabildiysem ne mutlu bana. Bu video sayesinde bir çocuğun spora başlamasında vesile olabildiysem bu en büyük başarıdır" dedi. - SAMSUN