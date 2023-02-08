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Ortaca'dan deprem bölgesine 7'inci TIR gönderildi

Yerel Haberler

Ortaca'dan deprem bölgesine 7'inci TIR gönderildi

10 ilde etkili olan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki deprem sonrası bölgeye ulaştırılmak üzere başlatılan yardım kampanyalarında toplanan yardımlar TIR ile sevkiyatı yapılıyor.

10 ilde etkili olan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki deprem sonrası bölgeye ulaştırılmak üzere başlatılan yardım kampanyalarında toplanan yardımlar TIR ile sevkiyatı yapılıyor.

Ortaca Belediyesi tarafında deprem bölgesi için başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde toplanan yardımlar TIR'lar ile bölgeye gönderiliyor. Bugüne kadar 7 TIR dolusu yardım toplayan Oraca Belediyesi, sosyal medya üzerinden duyurduğu yardım kampanyasına 7'den 77'ye herkes destek veriyor.

Ortaca Kaymakamı Meral Uçar ve Ortaca Belediye Başkan Alim Uzundemir'in katıldığı yardım TIR'ı uğurlama töreninde yardım TIR'ları dualar eşliğinde uğurlandı. Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, "Bir kez daha yardımlarını esirgemeyen tüm hemşerilerimize şükranlarımızı sunarız" dedi. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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