Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Yatırım Destek Ofisleri ile yatırımcılara hizmet veriyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda TR72 Bölgesi illeri Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta faaliyet gösteren Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın 3 ilde ayrı ayrı faaliyet gösteren Yatırım Destek Ofisleri (YDO) hem masa başında hem sahada yatırımcıların ihtiyaç duyduğu bilgilendirme ve danışmanlık faaliyetlerini etkin şekilde yerine getiriyor.

Son bir yılda Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta 1136 bilgilendirme ve danışmanlık işlemi sunan Yatırım Destek Ofisleri yatırımcı için kilit önem taşıyan devlet destekleri, izin ve ruhsat işlemleri, yatırım teşvik sistemi başvuru ve uygulama aşamaları gibi alanlarda yatırımcılara hizmet verdi. Pro-aktif bir hizmet anlayışı ile çalışan Yatırım Destek Ofisleri sahada yatırımcının ve firmaların yanındaydı. Son bir yılda 456 firma ziyareti gerçekleştirilerek, özel sektörün ihtiyacı bizzat saha tespit edildi. Yapılan ziyaretlerde, devlet destekleri, danışmanlık faaliyetleri ve Ajans çalışmaları hakkında bilgilendirmeler gerçekleştirildi.

Tüm devlet destekleri tek tık uzaklıkta

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hizmet veren Yatirimadestek.gov.tr sitesi, tek çatı altında tüm devlet desteklerini güncel şekilde içeren, yatırımcılara Kalkınma Ajansları tarafından hazırlanan Ön Fizibilite Raporları ile Yatırım Fırsatları sunan, "Soru-Cevap" bölümü üzerinde Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofislerine ulaşılabilen ve 24 saatten kısa bir sürede yanıt alınabilen yenilikçi bir hizmet portalıdır. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisleri, son bir yılda Yatirmadestek.gov.tr üzerinden sorulan 30 soruya 24 saatten kısa bir sürede dönüş yapmış ve yatırımcıların ihtiyaç duyduğu bilgilendirme ve danışmanlık hizmetlerini karşılamıştır. - KAYSERİ