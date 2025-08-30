Orman Genel Müdürlüğü ULAK Haberleşme'yi Ziyaret Etti

Orman Genel Müdürlüğü heyeti ULAK Haberleşme'ye ziyarette bulundu.

Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer, Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı Hüseyin Aktürk, Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkan Yardımcısı Sezgin KARA ULAK Haberleşme merkez ofisini ziyaret etti. Heyeti, ULAK Haberleşme Genel Müdürü Dr. R. Ruşen Kömürcü ve ekibi karşıladı.

Ziyarette; dijital dönüşüm süreçlerinden bilişim altyapılarına, kurumlar arası koordinasyondan stratejik iş birliklerine kadar birçok kritik başlık ele alındı. Görüşmenin odak noktalarından biri, Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde halihazırda 800'e yakın noktada aktif olarak kullanılan ULAK SD-WAN altyapısı oldu.

Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ULAK SD-WAN, sadece Türkiye'de değil uluslararası arenada da dikkat çekiyor. Çözüm, NATO tarafından yapılan bağımsız testlerden başarıyla geçerek yüksek not aldı.

Bugün itibarıyla Türkiye genelinde 1499 sahada aktif olarak çalışan ULAK SD-WAN, ülkenin en kritik kurumlarının ağ altyapısını güçlendiriyor. İçişleri Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve TEİAŞ gibi stratejik kurumlarda kurulumlar sürdürülüyor. - ANKARA